Colombia: Asesinan a un dirigente sindical

11.03.20 - Alexis Vergara, miembro de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia e hijo del presidente de dicho sindicato en el Ingenio La Cabaña del Valle del Cauca, fue asesinado según denunció la organización gremial en su cuenta oficial en Twitter. La víctima, que trabajaba como quemador de caña y era delegado ante la Asamblea Sindical, fue atacado por individuos que viajaban en motos y que le dispararon en plena calle luego de finalizar su labor.La CGT considera que el hecho se trata de un mensaje al padre del fallecido por sus actividades al frente de la organización gremial “y su gran labor en defensa de los derechos laborales de sus compañeros”.“Lamentamos informar al país que el líder sindical de la CGT, Alexis Vergara, ha sido asesinado. Alexis era delegado ante la Asamblea Sindical de SINTRAINCABAÑA Puerto Tejada, Cauca. Expresamos nuestro dolor, indignación y solidaridad con su familia y compañeros corteros”, manifestó la central obrera por medio de un comunicado.El padre de Alexis, Raúl Vergara, ya había sido amenazado por su trabajo político en el Cauca. Según Alberto Guzmán, presidente de la Federación de Trabajadores del Valle del Cauca (Fegtravalle), la organización ha priorizado la defensa del empleo y la concertación entre sindicatos, labor que “a muchos no les ha gustado” y que podría ser la razón por la que se se habría atacado a Alexis.A su vez, destacó que la acción sindical resulta muy difícil de ejercer en el Cauca. Esta labor que se ha visto reducida debido a que “el norte del Cauca es una zona donde hay un alto desempleo, hay ausencia del Estado y pocas oportunidades”, precisó. Pese a ello, cerca del 95% de los trabajadores de caña están sindicalizados.Finalmente, el máximo líder de la CGT, Julio Roberto Gómez, condenó el hecho y demandó a las autoridades que no quede impune, y que se castigue a los autores intelectuales y materiales del crimen.En lo que va de 2020 han sido asesinados más de 70 líderes y lideresas sociales, así como también ex combatientes desmovilizados de la guerrilla.Según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, desde la firma del acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno en 2016, más de 700 líderes sociales y 135 ex guerrilleros de las FARC murieron a manos de sicarios.