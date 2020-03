CNP: 39 periodistas fueron agredidos de enero a febrero 2020

No permiten el derecho de libertad de prensa a la que tienen los periodistas Credito: EU

11-03-20.-El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Distrito Capital, dio a conocer un balance de las denuncias formuladas durante el período enero-febrero del presente año, a comunicadores sociales de Caracas y corresponsales de medios extranjeros.



En el informe elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas, se registran 39 arremetidas físicas contra periodistas, 4 detenciones arbitrarias, 7 casos de hostigamiento, 5 de intimidación, 5 robos de equipos de trabajo y 2 robos de documentos personales.



“Las agresiones, tanto a los periodistas como al medio, no permiten que el ejercicio del periodismo en Venezuela sea totalmente libre; existe una política de Estado que busca silenciar el derecho a la información y opinión. Durante enero y febrero hubo 39 agresiones físicas a lo largo de su desempeño laboral”, aseguró Edgar Cárdenas, secretario general del ente gremial.



Recuerda los hechos denunciados en el aeropuerto de Maiquetía, durante el retorno al país del líder opositor Juan Guaidó, y más recientemente lo ocurrido contra el parlamentario, acompañantes y periodistas en el barrio La Paz, de Barquisimeto, donde –según denuncias– fueron golpeados, asediados y perseguidos por civiles afectos al Gobierno de Nicolás Maduro, “frente a una actitud cómplice de los organismos de seguridad del Estado” que “demuestran la intolerancia de quienes no creen en la libertad de prensa, ni en la democracia”, reiteró el dirigente gremial.



Agregó que los cuerpos de seguridad y los grupos civiles oficialistas, con sus intervenciones, no permiten el derecho de libertad de prensa a la que tienen los periodistas, “desconociendo así, la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como la Ley de Ejercicio del Periodismo.



Igualmente el informe denuncia como “nueva modalidad: el ataque contra la prensa libre, a través de los medios de comunicación del Estado”.

