Las mujeres barloventeñas se manifiestan: Entre el patriarcado y el cimarrronaje

Dentro del contexto del mes de la mujer, quien lucha todos los días de todos los años, las mujeres cimarronas de Barlovento enviaron a la redacción un escrito donde manifiestan la realidad de la situación tan difícil po la qie atraviesan.

Desde nuestros espacios de luchas en Barlovento, entre la miseria y la esperanza, desde la salida del sol hasta su caída, sentimos el peso fuerte de la crisis que esta sacudiendo al país en gran parte por el bloqueo internacional, el cual lleva cinco años, pero también sentimos la indignación de algunas prácticas burocráticas internas desde dirigentes, instituciones que lejos de resolver nuestro problemas como madres y trabajadores solo están soltando migajas de miserias para quienes no disfrutamos el poder que según la constitución es para todas y todos, pero que en estos últimos años se ha reducido para pocos y pocas, lo cual es una forma de reafirmar el patriarcado capitalista.

La situación de las mujeres en Barlovento no escapa del resto de las mujeres del país, sean afro, indigenas o blancas; pobreza es pobreza y miseria es miseria, y eso se llama discriminacion.

Con esta situación cotidiana, donde la deserción escolar tanto de alumnos como docentes, donde algunos niños se desmayan al intentar cantar el himno nacional, resulta ridículo llamar a marchas y hacer propuestas como plan de mejores afro mal conuco, a las mujeres afrodescendientes, pues eso es populismo desagradable ya que eso no es nada nuevo, en las encuestas que estamos realizando en nuestro municipio (Andres Bello, Estado Miranda) nos estamos sosteniendo gracias a lo que estamos sembrando desde platinos a plantas medicinales, así como cacao, que aun no se está pagando a precio justo y las y los productores seguimos en pobreza mientras que los compradores, intermediarios son los grandes beneficiados.

Los problemas de salud de nosotras han aumentado en nuestras comunidades, en la mayoría de los hospitales de Barlovento no se está atendiendo a nadie mas allá de que no hay medicina, se le suma la mala gestión en dichos centros de salud son ineficaces y mal trato a los enfermos que llegan en difícil situacion.

Es tiempo de rectificar para que las y los altos dirigentes del gobierno se den cuenta que la decepción va avanzando como la caída del sol al atardecer. Es hora de que los dirigentes, muchos de ellos sin haberse ganado en el combate sus posiciones tanto políticas, dejen la hipocresía, dejen seguir exhibiendo riquezas mal habidas que si se aplica la contraloría social de nuestra constitución podrían ir a la cárcel, pues no tienen como demostrar el excesivo consumo capitalista. Hay que volver a la constitución, hay que profundizar en muchas propuestas que nos dejó Chávez y que muchos oportunistas, a nombre del chavismo sin Chavez han contribuido a olvidar.

Las cimarronas de Barlovento, aun nos queda un poquito de fe y no la malgastaremos gritando consignas o asistiendo a actos, donde es el “patriarcado que toma la palabra, pues de esos actos solo queda el cansancio y cuando llegamos a nuestras casas, las neveras (aquellas que la conservan) están vacías, o no tenemos una medicina para el dolor de vientre o de cabeza. Nosotras debemos profundizar el combate en las exigencias de nuestro derecho a una vida digna, a una política de salud que no se resuelve con un aparato anticonceptivo o mandar a parir de una manera irresposnable. Exigimos al Ministerio de la Mujer que se acerque a ver nuestras realidades, no las que les cuentan las intermediarias, que se haga un reparto justo de los créditos que están dando en muchos casos a personas que no hacen el uso debido de los mismos.

Exigimos, como derecho que tenemos, una reunión con la Ministra Asia Villegas para exponerle nuestros proyectos de sobrevivencia en el campo económico y de salud.

Aqui dejamos nuestro correo pues las lineas telefónicas no funcionan:

cimarronassiempre@gmail.com