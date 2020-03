(VIDEO) Emiliano Terán Mantovani: nos estamos jugando la vida, estamos hablando de la última frontera de vida socioecológica

Lunes, 09 de marzo de 2020.- Emiliano Terán Mantovani, quien forma parte del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, estuvo presente el pasado martes tres, en la plaza Carabobo de Caracas, frente al Ministerio Público, en el plantón que se realizó para apoyar a Lucía Fernandez, viuda del asesinado cacique yukpa Sabino Romero Izarra.



Lucia, quien a los siete años del asesinato de Sabino en la sierra de Perijá, aún continua en su búsqueda de justicia y clama para que los autores intelectuales de la muerte de su esposo sean llevados a juicio y condenados estuvo en esta ocasión acompañada por miembros de diferentes grupos que la apoyan en su búsqueda de justicia.



Emiliano expresó: a mi me gustaría pensar en no solo el duelo de la muerte de Sabino sino un momento para encontrarnos y para continuar...Sabino marca el camino, estamos hablando de un camino que hay que seguir transitando.



Se sigue insistiendo en abrir nuevas minas de carbón en una zona muy importante, de vital importancia para ciudades que necesitan esas aguas.



Creo que necesitamos difundir mas, de otra forma esta situación que está ocurriendo y lograr una mayor sensibilización porque a pesar de la trascendencia del tema poca gente parece estar enterada de esta situación.



Creemos que ese camino que marcó Sabino y que marca todavía es un camino de la dignidad, es un camino que hizo un cuestionamiento a lo mas profundo del modelo, es un camino que señaló, inclusive, la colonialidad estaba dentro del propio proyecto bolivariano, dentro del propio plan del gobierno.



Y que no se podía plantear una revolución inclusiva, ecológica en ese camino de extracción enloquecida.



Que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, los pueblos no están solo para ir a votar, meter un voto en una urna.



El principio de la democracia es la autodeterminación que tienen los pueblos en su territorio, sobre sus tierras.



Y principalmente algo consagrado en La Constitución, como el derecho a la demarcación, titulación y entrega de tierras.



Marca también el camino de la defensa de la tierra.



Tenemos que mejorar los caminos de defensa, de difusión de la información porque esto sigue, sigue el extractivismo, sigue el ataque a los defensores de la tierra y puede seguir.



Nosotros nos estamos jugando la vida, no es una exageración, no es una consigna de ultimátum hecha al azar.



Nos estamos jugando la vida porque son, estamos hablando de la última frontera de vida socioecológica que existe, no solo en Venezuela sino en América Latina.



La sierra de Perijá es equivalente a la Amazonía, la sierra de Perijá es equivalente al sur del Orinoco, la sierra de Perijá es equivalente a todas esas fronteras, las últimas fuentes de agua y los pueblos indígenas que sobreviven en esos territorios.



Estamos en una lucha crucial...hay que articularnos.



Falta más encuentro, más movilización pero también esto no lo podemos marchar solo desde el duelo sino desde la alegría, desde el entusiasmo.



Hay que caminar juntos con una mirada optimista hacia adelante porque este camino apenas empieza.



Sabino marca el camino. Sabino vive.





Noticia relacionada: Liliana Buitrago: aún no hay justicia en el caso de Sabino Romero