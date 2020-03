(VIDEO) Liliana Buitrago: aún no hay justicia en el caso de Sabino Romero

Liliana Buitrago: aún no hay justicia en el caso del asesinato del cacique Sabino Romero Credito: aporrea.tvi

Domingo, 08 de marzo de 2020.- Para Liliana Buitrago, del Observatorio Ecológico de Venezuela, aún no hay justicia en el caso del asesinato del cacique Sabino Romero Izarra ocurrido hace siete años en la sierra de Perijá.



Estamos aquí, expresó en el plantón efectuado frente a la Fiscalía General de la Nación el pasado martes tres, exigiendo, pidiendo que nos escuchen, que se sumen a la petición de que los autores intelectuales sean encontrados, juzgados y que haya justicia.



La garantía de la justicia no pasa solo por lo legal sino que lo territorios las mujeres yukpa puedan tener derecho a sembrar, a cuidar sus ríos, a proteger ese territorio frágil que a todos y a todas nos beneficia, nos hace libres.



Defender el territorio es hacernos libres.



Sabino vive y vive no es solo una consigna, vive en las mujeres de los territorios yukpa, vive en los niños que están en Chaktapa, en el río Yasa que se está secando, en una realidad que golpea día a día a las yukpa.





