(VIDEO) Leonardo Domínguez, El Catire: las contradicciones están aflorando y mucha gente está diciendo basta

Leonardo Domínguez, El Catire, manifestó y expuso una serie de razonamientos, el martes tres, frente a la Fiscalía General de la República, en Caracas, en ocasión del plantón efectuado en apoyo a Lucia Fernandez, viuda del cacique Sabino Romero, asesinado hace siete años en la Sierra de Perijá, a donde se exigió el juicio de los autores intelectuales de la muerte de Sabino, juicio que se encuentra actualmente en el ferrocarril de la lentitud procesal.



Es mentira que la economía puede ser ecológica, eso es imposible, eso no tiene cabida en este mundo.



Cuando nos quitan Citgo es por que el gobierno negocia la Cristalex.



La ex-ministra de Asuntos Indígenas fue la promotora de convertir a Sabino Romero en un falso positivo cuando lo acuso de asesino, de sádico, de ladrón de vacas, de todo...eso no se va a olvidar aquí.



El mismo Nicolás Maduro, cuando fue vicepresidente de este país, cuando fuimos allá a acudir en búsqueda de auxilio para proteger a Sabino, no pasó nada.



Esto es un problema de falta de voluntad política para resolver este problema, no han querido, no les interesa.



Este es un estado colonial, capitalista y burgués.



Hay dos aliados (del Estado) peligrosos: la iglesia católica y los medios de comunicación y el sistema educativo, el pensum de educación de este país tiene que ver con esto, con proteger a la burguesía, no van a proteger a los pueblos originales.



Sabino tenía razón cuando decía que no quería explotación del carbón, de hierro, de oro y de diamante en sus tierras, que se iba a destruir los ríos, el agua.



¿Dónde está la solidaridad de los grupos colectivos de mujeres con Lucia Martínez, están esperando que la maten para salir a decir ni una mas?



Si no refundamos este Estado, eliminando este Estado como está ahorita, es patriarcal, colonial, capitalista y burgués, donde las mujeres no existen en este país, donde el patriarcado se impone.



Y nosotros nos tenemos que quedar callados diciendo que esto está bello, que esto es una revolución arrechícima o tenemos que denunciar esas contradicciones.



Aquí hay que revisar eso de leales siempre, traidores nunca, porque aquí no se sabe quien es el traidor, o sea, perdón, aquí lo que no se sabe quienes son los leales porque los traidores si se conocen.



Los medios de comunicación públicos y privados, no quieren saber nada ni de Sabino ni de Lucia Martínez, Telesur es el primer cómplice, ahorita tú ves Telesur y está saliendo toda la información sobre Berta Cáceres, pero sobre Sabino nada y sobre Lucia menos.



Entonces, cuál es la mentira de esta gente que dicen que son lo que no son, yo creo que ya es hora de que revisemos esta situación.



Si no replanteamos y refundamos una propuesta que viene de mucho antes de que llegara Chávez, desde las asambleas de barrios, donde decíamos que tenemos que refundar este Estado porque este es un Estado que ya se pervirtió, totalmente.



Ya basta de que todo el tiempo tengamos que venir a Caracas, cuando nosotros estábamos luchando por Legislación Indígena, gobernabilidad y autodemarcación de sus tierras.



¿Qué pasa con todas las comunidades indígenas en todo el territorio nacional?



Llenos de sicarios, paramilitares, asesinatos, destrucción del medio ambiente, mercurio.



¿Porque denunciemos somos la contrarevolución?



Yo creo que no, yo creo que la contrarevolución está ahí, enquistada, diciendo que El Arco Minero es una belleza, que eso es riqueza cuando estamos llenos de sangre y de odio matando indígenas.



Yo creo que nosotros tenemos que hacer una gran jornada y unirnos porque este es un problema de los negros, este es un problema de las mujeres, de los que están luchando por sus derechos...este es un problema general de todos porque todos estamos pasando por la misma situación.



Aquí las contradicciones están aflorando y hay mucha gente que está diciendo basta.





