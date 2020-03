Suspenden suministro de alimentos a refugio que atiende a más de 200 ancianos en Puerto La Cruz

Credito: EU

07-03-20.- Al refugio "Divina Misericordia", le suspendieron el suministro de alimentos que otorgaba el Gobierno porque sus integrantes se niegan a que la ideología se imponga en esta misión, creada para dar diariamente la comida a más de 200 adultos mayores, en condiciones de gran vulnerabilidad y en situación de calle, en Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio Sotillo, Anzoátegui.



La institución lleva 16 años funcionando en la ciudad porteña y fue creada como Asociación civil sin fines de lucro, para atender a las personas en condiciones de abandono, explicó María Fernández, una de las servidoras del centro.



Admitió que desde 2004 reciben ayuda de Fundaproal y Mercal "de manera constante y responsable" para adelantar la actividad de alimentar a personas en edades entre 65 y 90 años. Pero también hay donativos de empresas privadas y de particulares y la jornada se extiende a la entrega de ropa y la búsqueda de medicinas.



La población atendida abarca 80% hombres y 20% mujeres y cada día reciben la asistencia de 12 servidoras del refugio que se encargan de cocinar y servir los alimentos, expresó.



Pero esta semana, recibieron la visita de varios personeros del Gobierno para plantearles que habrá una nueva estructura, con la inclusión de más de nueve miembros, inluyendo milicianos, moción que fue rechazada por quienes conforman esta asociación y ejecutan el trabajo, sin recibir sueldos.



"Estamos cumpliendo una labor social y hasta de asistencia espiritual y no queremos que esta jornada se politice ni queremos ideologías aquí", refirió.



Esta posición valió para que le notificaran que ya no recibirán los alimentos de Fundaproal y Mercal, pero aseguraron que continuarán cumpliendo con la labor de ofrecer "el alimento a los más desposeídos dentro de nuestras posibilidades, porque creemos que otros nos tenderán sus manos para no decaer en este propósito", sostuvo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 381 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/venezuela/63685/suspenden-suministro-de-alimentos-a-refugio-que-atiende-a-mas-de-200-ancianos-en-puerto-la-cruz)