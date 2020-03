Por coronavirus prohíben el consumo de carne de perro en una ciudad china

Lo que lleva años como una petición de grupos defensores de los derechos de los animales sin tener respuesta hasta ahora, lo ha logrado el coronavirus, la prohibición de consumir carne de perros, la ciudad china de Shenzhen redactó una ley que aún esta en espera para una respuesta oficial.

La ciudad china ha redactado una nueva ley que prohíbe a los residentes comer carne de perro con el fin de mejorar la seguridad alimentaria a raíz del nuevo brote de Covid-19 c. Esta es una lucha de los activistas animalistas que han exigido al gobierno chino la prohibición del consumo de perros durante años.

Si se llegara a aprobar esta propuesta de Shenzhen, sería la primera de su tipo en el gigante asiático.

Esta noticia surge después de que China prohibiera todo el comercio y consumo de animales silvestres, una práctica considerada responsable de la epidemia de virus mortal en el país.

Y es que en algunas provincias de China se consume cualquier animal, son famosos sus refranes que dicen que comen todo lo que vuele y no sea avión, todo lo que se mueva en tierra y no sea tren y todo lo que nade y no sea barco.

Los legisladores de Shenzhen, una ciudad de alrededor de 13 millones de personas, publicaron la propuesta ayer en el sitio web de su gobierno. Actualmente están esperando los comentarios del público antes de firmarlo.

Funcionarios del gobierno describieron la regulación como un "requisito de civilización universal de la sociedad moderna". Dijeron que habían considerado la situación práctica de la ciudad antes de incluir la lista de especies de animales adicionales, que no son animales salvajes.

Sobre la necesidad de que el gobierno chino cree "una lista blanca", un vocero dijo que la autoridad quería dar a conocer a las personas sobre qué se puede comer. "Hay tantas especies animales en la naturaleza. Solo en nuestro país, hay más de 2.000 tipos de especies de animales salvajes protegidos". "Si la autoridad local va a producir una lista de los animales salvajes que no se pueden comer, será demasiado larga y no podrá responder a la pregunta exactamente qué animales se pueden comer", señaló el funcionario.

Expertos del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que las pruebas evidenciaron que el virus de los animales fue transmitido a los humanos en el mercado de ventas al por mayor de mariscos de Hunan.