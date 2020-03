(VIDEO) Polémica en Venezuela por el exhorto de Maduro a las mujeres a tener seis hijos

05-03-20.-En Venezuela, donde decenas de niños mueren por escasez de medicinas y la mayoría pobre tiene dificultades para calmar el hambre de sus hijos, la exhortación de Nicolás Maduro a las mujeres para que tengan varios hijos causó polémica, reseñó la agencia AP.“Que Dios te bendiga por haber dado a la patria seis muchachitos y muchachitas“, dijo Maduro a una mujer que asistió el martes a un acto de gobierno televisado en que se alabó un programa social que promueve el parto natural.“A parir pues, a parir, todas las mujeres a tener seis hijos, todas. ¡Que crezca la patria!”, agregó el mandatario en la celebración con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo.El comentario fue criticado por activistas de derechos humanos y otros que a diario enfrentan la tarea de alimentar, vestir, tener una vivienda y cuidar la salud de sus hijos.“Estamos totalmente en desacuerdo con la opinión de Maduro en relación a estimular o reconocer el valor que tiene la mujer por su capacidad de procrear y tener hijos y no por lo que vale como ciudadana”, dijo Oscar Misle, director de CECODAP, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.Misle además se preguntó: “¿En qué condiciones vendrían esos niños, esos seis hijos, en un país donde no puede garantizársele la alimentación, donde hay problemas en la educación, donde hay problemas en la protección, donde hay un clima de inseguridad?”.“Por años atrasamos tener hijos”Según Naciones Unidas, más de 4,5 millones de venezolanos se han visto obligados a irse del país desde 2015.“¿Acaso (Maduro) no sabe que muchos niños están pasando hambre? ¿Que se mueren porque no son atendidos en los hospitales? Hay que ser muy cínico para pedir, así por así, que tengamos seis hijos”, dijo Magdalena de Machado, ama de casa 32 años y madre de dos desde un mercado callejero.“Sólo dos días a la semana podemos servir algo de carne y pollo. Por años atrasamos tener hijos, los tuvimos cuando pensábamos que estábamos mejor; pero en el último año cada vez compramos menos comida. No sé cómo vamos a hacer si esto sigue de mal para peor”, acotó.En medio de una crisis social y económica que se agudiza, las mujeres y los niños figuran entre los más afectados. Pese a las promesas del gobierno de Maduro de proporcionar a todas las mujeres acceso a la planificación familiar y proteger a los niños, estudios recientes indican que se profundiza el deterioro de la atención materno-infantil. También son escasos los anticonceptivos.Según una encuesta publicada recientemente por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, uno de cada tres venezolanos tiene dificultades para poner sobre la mesa suficientes nutrientes debido a la severa contracción económica y su larga crisis política.Un total de 9,3 millones de personas –casi un tercio de la población– padecen inseguridad alimentaria moderada o severa, indicó el PMA en su informe. La inseguridad alimentaria se define como la incapacidad de una persona para obtener los requerimientos dietéticos básicos.Un reporte de Humans Rights Watch en colaboración con la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, concluyó el año pasado que el sistema de salud en Venezuela está “totalmente colapsado”. Mencionó los niveles crecientes de mortalidad materna e infantil, la propagación de enfermedades prevenibles con vacunas y los altos niveles de desnutrición infantil.