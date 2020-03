Gobierno de Piñera imparable con la represión, 62 detenidos en la jornada de protestas de ayer

05.03.20 - Un total de 62 manifestantes fueron detenidos anoche por la policía chilena en la tradicional Plaza Italia, centro de las protestas en Santiago. Según las autoridades chilenas buena parte de ellos forma parte de la denominada “primera línea”, un grupo encargado de contener la represión policial. Entre los detenidos había niños y adolescentes por lo que la fiscalía abrió una investigación. Tambíen el miércoles empezaron las clases en todo el país con movilizaciones de estudiantes secundarios. Reclaman que se termine con la mercantilización de la educación.

Según la policía chilena los manifestantes intentaron bloquear las calles cercanas a Plaza Italia. La confirmación de las detenciones la hizo la propia jefatura de Carabineros. "Son delincuentes, son personas que estaban lanzando piedras, lanzando objetos contundentes a Carabineros con intención de dañarlos, estaban dañando el entorno y quitándoles el derecho a vivir en paz y tranquilidad a nuestros vecinos”, dijo el portavoz policial, general Mauricio Rodríguez. También informó que los detenidos son integrantes de la “primera linea” del movimiento social, encargados de contener a los uniformados para evitar que avancen hacia las manifestaciones. Rodríguez hizo referencia a nuevas estrategias que están llevando a cabo desde Carabineros. Entre esas acciones están las de hacer inteligencia y detener a los manifestantes de esos grupos.

Dentro del grupo de detenidos hubo 16 menores de edad. Familiares de algunos de ellos afirmaron que no forman parte de ningún colectivo de protesta. “Dejo súper en claro que él no pertenece a la ‘primera línea’, ni nada que tenga que ver con concentraciones de ese tipo”, dijo Jaime, el papá de uno de los detenidos, a la emisora La Radio de Chile. El hombre aseguró que su hijo salía del colegio cuando fue sorprendido junto a un amigo por las fuerzas policiales. A su vez aseguró que habló con padres de otros menores detenidos, quienes les mencionado que sus hijos tampoco estaban participando de la protesta. Uno de los menores contó su versión de los hechos al sitio BioBioChile. “Estaba en la marcha, pero solo estaba viendo pacíficamente. Como el guanaco (hidrante) corrió y tiró agua, todos tuvimos que correr (…). Como me vieron correr, me agarraron no más”, dijo el adolescente.

La fiscalía chilena inició una investigación por los hechos. Durante la jornada del miércoles los 62 detenidos fueron a declarar ante la justicia chilena. El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago determinó dejar en libertad a los menos y sin medidas cautelares. Sin embargo seguirán siendo investigados. Por su parte, el ministerio del Interior chileno presentó una querella contra todos los detenidos por el delito de desórden público. Entre las medidas solicitadas por el ministerio está la de tomar declaración a los funcionarios policiales que participaron en los procedimientos. Además pedirá un relevamiento de la totalidad de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, informó que todos los detenidos formaban parte de las manifestaciones. “Carabineros y la PDI van a ir generando estrategias de acuerdo a las circunstancias. Cuando hay personas que esconden escudos u otros elementos en el parque, entonces vamos a ir por ellos. Si hay personas que atacan a Carabineros vamos a ir a detenerlos”, manifestó Guevara. El intendente también informó que durante la madrugada continuaron los procedimiento en distintas plazas y parques de las comunas de Providencia, Santiago y Estación Central. Allí incautaron material usado en los enfrentamientos con Carabineros y detuvieron a otras dos personas, según informa el portal BioBioChile.

Este miércoles más de 620.000 estudiantes retomaron las clases en todo el país. El inicio del ciclo lectivo fue elegido por los estudiantes de secundarios para organizar nuevas marchas. Decenas de adolescentes, algunos provenientes del emblemático Instituto Nacional, cortaron el tránsito en la Alameda, la principal avenida de Santiago. Para impedir el tráfico los estudiantes usaron vallas dispuestas por Carabineros en el lugar.