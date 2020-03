Foro Penal exige a Bachelet ser "un poco más dura" sobre liberación de presos políticos

02-03-20.-El director de Foro Penal, Alfredo Romero, exhortó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ser "un poco más dura" respecto a su rol en la liberación de los presos políticos en Venezuela, reportó Unión Radio.

Instó a la delegación de la oficina de DDHH de la ONU, a insistir de forma constante por la libertad plena de los ciudadanos que fueron aprehendido por temas asociados a la política.

"Entiendo que la diplomacia prevalece en muchas ocasiones, pero aquí no se trata de diplomacia, aquí se trata de seres humanos que se encuentran privados de libertad injustamente", dijo.

Romero indicó que más de 98 % de los presos políticos no tienen acceso a una defensa y "no saben por qué están presos", porque no han enfrentado un juicio formal.

Denunció que en muchos de los casos los fiscales no acuden a los tribunales para interponer una denuncia formal, para establecer las presuntas responsabilidades.

►Pulse aquí para escuchar el audio.