Denuncian detención de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba: ¡exigen su libertad!

Así lo expresa y se refiere David Hernández, un amigo muy cercano e indignado por la injusta y arbitrara detención el pasado viernes 28 de febrero, publicada en las redes sociales y que reproducimos a continuación:

"La Policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres"

*Alí Primera*

El día que el presidente Nicolás Maduro conformó la comisión "Alí Rodríguez Araque" para Intervenir la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) hubo grandes expectativas respecto al nuevo rescate, que esta vez se plantea una batalla contra los corruptos y no contra la llamada "Meritocracia" de la cuarta.

Sin embargo, la primera acción de esta comisión fue apresar a dos jóvenes profesionales, comprometidos con la Revolución Bolivariana y con una moral intachable que les permitió realizar denuncias contra los gerentes y vicepresidentes.

*Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba* fueron detenidos por el DGCIM el pasado viernes, saliendo esposados de la empresa cual delincuentes, no han hablado con sus abogados y mucho menos con sus familiares; por eso alzo mi voz, porque además de una injusticia estamos frente a un acto de aniquilamiento moral de la juventud revolucionaria, aquí lamentablemente lo que hubo fue una gran manipulación en una cortina de *"eficiencia y orden cumplida"*

Me voy a detener en *Alfredo Chirinos*, un guaro joven que como yo fue dirigente estudiantil revolucionario del Liceo Mario Briceño Iragorry y de la UNEXPO de Barquisimeto, que posteriormente nos vinimos a Caracas con un bolso lleno de sueños y con el pasaje completo a vivir en la Pastora, en un cuarto prestado donde a juro cabíamos los dos.

Alfredo pasó cuatro años viviendo "arrimado" en la casa de una muy buena amiga que le permitió estar, para posteriormente mudarse a un apartamento que la familia de Aryenis Torrealba, había adquirido hace mucho tiempo.

Tú los podías ver en su pequeña moto Blanca y su casco rosado por toda Caracas alegres y disfrutando de la vida sencilla. ¿Cuántos bienes tiene a su nombre? ¿Cómo vive, se viste y presume un corrupto?

Un amigo siempre dijo: "en esta vida a hay dos cosas que no se pueden ocultar; la gripe y la plata". Pues Alfredo y Aryenis no tienen nada que ocultar porque no tienen más que moral de sobra.

Los verdaderos corruptos que desangran nuestra industria petrolera continúan al frente dirigiéndola, son los que encabezan esta injusticia, son los que montaron un "peine" y construyeron un chivo expiatorio para salvarse de responsabilidades.

Alfredo y Aryenis son *INOCENTES*, así lo creo y así lo diré donde me pare.

*David Hernández*

Igualmente, entre muchos, se pronuncia William Izarra en twuitter:

"Me uno a los revolucionarios que piden aclarar la situación y dejar en libertad a los jóvenes trabajadores de PDVSA Alfredo Chirinos y Aryelis Torrealba quiénes fueron detenidos en PDVSA por asumir conductas éticas, contra la corrupción cupular y actos contrarrevolucionarios."