(VIDEO) Colombia: Iván Duque rechaza informe de la ONU sobre Derechos Humanos

28.02.20 - El Gobierno de Colombia mostró su rechazo al informe anual sobre la situación de derechos humanos en ese país, realizado por la oficina de la Alta comisionada para estos temas de Naciones Unidas, por no haber presentado "un informe integral y actualizado".El documento presentado por el organismo internacional plantea designar al Ministerio de Interior la supervisión de la Policía para "fortalecer la capacidad institucional", reseña El Espectador.El presidente, Iván Duque, manifestó: "Rescatando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece que es una intromisión a la soberanía de un país. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas, en el marco de la institucionalidad".También reprochó que el documento "no revela la verdad" sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los puntos fuertes dentro del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en La Habana.Además, cuestionó la "omisión de políticas de protección" como el Plan de Acción Oportuna (PAO) para "salvaguardar la vida de los líderes sociales en el país"."No puede haber sesgos, estaremos en el escenario que corresponda, en el Consejo de Derechos Humanos elevando la voz del gobierno colombiano como lo hemos hecho siempre", dijo.