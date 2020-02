Bachelet pide la liberación de los "presos políticos" en Venezuela y Caracas responde que "no existen"

27.02.20 - La alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves la liberación de todos los presos por razones políticas en Venezuela.



"Reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de detención arbitraria", dijo Bachelet durante el 43º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



La alta comisionada señaló que tomó nota de las 14 personas que fueron excarceladas en enero pasado, que permanecían detenidas por las mismas razones.



Bachelet, además, reiteró la solicitud hecha por su oficina para acceder a los centros de retención de los servicios de Inteligencia de Venezuela.



Sin embargo, la alta comisionada agradeció a las autoridades de Venezuela por permitir el ingreso y "espacio operacional" de delegados de su despacho en el país.



Insistió en que "es vital que en los próximos meses" puedan "avanzar hacia el establecimiento de una oficina de país".



Violaciones de Derechos Humanos en cárceles



Bachelet comentó que delegados de su despacho realizaron nuevas visitas a centros de detención del país suramericano.



En esta oportunidad, entrevistaron a 28 personas de manera confidencial y registraron más de "130 casos" de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas de la libertad.



Esos casos fueron remitidos al Comité de Coordinación, "un mecanismo de protección interinstitucional" establecido en conjunto con la ONU, "para su acción".



"No existen personas detenidas por motivos políticos"



"La República Bolivariana de Venezuela reitera sus serios y fundados cuestionamientos a la metodología utilizada por la Oficina de la Alta Comisionada para elaborar sus informes sobre la situación del país. Aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar documentos equilibrados y apegados a los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos", dijo, en la misma sesión, el viceministro para Temas Multilaterales de la Cancillería venezolana, Alexánder Yánez.



En su intervención, el representante venezolano detalló que los delegados de Bachelet han tenido pleno acceso a centros de detención en todo el país, en el marco de un cronograma acordado con las autoridades, e indicó que durante las visitas han conversado libremente con las personas privadas de libertad.



"Venezuela no tiene nada que esconder. Ya quisieran los migrantes encarcelados en EE.UU. que las autoridades brindaran las facilidades que otorga Venezuela a la oficina para el desarrollo de su labor", expuso el representante del gobierno de Nicolás Maduro, que también enfatizó que "en Venezuela no existen personas detenidas por motivos políticos".



Asimismo, indicó que el Estado venezolano ya ha atendido "oportunamente" los 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos a privados de libertad, tras la solicitud del despacho de Bachelet, por lo que lamentó que la alta comisionada "no reconozca la respuesta" brindada por las autoridades venezolanas respecto a este tema.



Comentó, además, que gracias al diálogo entre Venezuela y la oficina de Bachelet, se ha reforzado la cooperación y asistencia técnica en diferentes temas de derechos humanos, incluyendo el diseño del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.



Agresión a Venezuela



Yánez también señaló que muchos de los padecimientos de los venezolanos son producto "de la agresión económica que se ejecuta contra Venezuela" por parte de EE.UU.



Señaló que desde la última actualización de la oficina de derechos humanos de la ONU sobre la situación en el país suramericano, en diciembre 2019, "se ha continuado con la imposición de ilegales y arbitrarias medidas coercitivas unilaterales a Venezuela".



Como ejemplo, habló de las sanciones recientes a la aerolínea venezolana Conviasa, compañía que llevaba a cabo un plan de retorno de migrantes venezolanos, desde distintos países latinoamericanos. Yánez afirmó que ese bloqueo a la aerolínea afectó directamente a "más de 100.000 migrantes venezolanos en el extranjero".