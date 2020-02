Rusia denuncia doble rasero de occidente en tema de DDHH

El canciller ruso Serguei Lavrov en el Consejo de Derechos Humanos. Credito: PL

25.02.20 - El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, denunció hoy el doble rasero y la politización por Occidente del tema de los derechos humanos (DD.HH.), acompañados de sanciones contra gobiernos incómodos, a los que intenta imponer sus valores.



Todos los esfuerzos por la defensa de dichos derechos debe ser el hombre, con todas sus necesidades, destacó Lavrov al intervenir en el segmento de alto nivel de la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH), celebrada en Ginebra.



La victoria sobre el fascismo alemán en la II Guerra Mundial deber ser establecida como un patrimonio histórico de la humanidad, consideró el ministro, quien presentó la candidatura de su país para integrar el CDH en el periodo 2021-2023.



Rusia considera que es necesario dedicar igual atención a todas las categorías de los DD.HH., no solo los civiles y los políticos, sino también los económicos, los sociales y los culturales, afirmó.



De lo contrario, será imposible defender los derechos de sectores vulnerables de la sociedad como mujeres, niños, familias numerosas, personas mayores, inválidos y desempleados, comentó el diplomático.



Lamentablemente, el trabajo mancomunado en el tema de los derechos humanos lo impide Occidente, al asumir la posición de sustituir las normas reconocidas del derecho internacional por un grupo de reglas propias, consideró Lavrov.



Al propio tiempo, los derechos económicos se ignoran en medio de una interpretación radical del contenido de esos derechos humanos, apuntó.



La retórica para buscar culpables, se emplea como pretexto para inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados soberanos y para imponerle sanciones ilegales unilaterales, denunció el titular ruso.



Con frecuencia, ello también se emplea para intentar un cambio de gobiernos incómodos que por lo general no comparten dudosos valores elaborados en Occidente, en un total menosprecio de la diversidad política y cultural del mundo actual, subrayó el ministro.



Tal práctica negativa lleva a una agudización de las tensiones y reduce las posibilidades de los ciudadanos de disfrutar de sus derechos legítimos, agregó el jefe de la diplomacia de este país.



Asombra, además, el hecho de que colegas occidentales, quienes abogan por la democracia, cierran los ojos, conscientemente, ante la violación abierta de los derechos humanos como ocurre en Ucrania, indicó.



La aprobación en esa república exsoviética de una ley para garantizar al ucraniano el estatus de idioma estatal en la educación y el proyecto de ley sobre medios y el contrarresto de la desinformación tiene un claro carácter discriminatorio y de facto establece la censura estatal, opinó.



Para las naciones exsoviéticas con costas en el mar Báltico se vuelve una práctica común neutralizar a quienes divergen de la posición del gobierno de esos estados, mientras que allí se sienten cada vez más libres para actuar los grupos neofascistas, explicó Lavrov.



Además, surgen intentos no solo de revisar las decisiones del Tribunal de Niuremberg, sino también de poner en duda los reconocidos resultados de la II Guerra Mundial, destacó el titular ruso.



Por otro lado, denunció los intentos en Occidente de justificar las acciones agresivas y violentas de grupos extremistas.



En ese contexto, resulta difícil de entender la búsqueda por algunas potencias occidentales de un acuerdo con grupos terroristas, como ocurre en la confrontación de la provincia siria de Idlib, comentó Lavrov.



Aquí no se trata de una preocupación por los derechos humanos, sino una capitulación ante los terroristas, denunció.

