Colombia: Denuncian desplazamiento forzado de 120 familias

24.02.20 - Organizaciones campesinas y de derechos humanos denunciaron este domingo el desplazamiento forzado de al menos 120 familias de las zonas rurales del municipio de Ituango en el departamento colombiano de Antioquia.



De acuerdo a los denunciantes el desplazamiento se debe en parte a la disputa y enfrentamientos entre los grupos armados que operan en la zona, por las rutas de tráfico y microtráfico y el control de las zonas por los cultivos ilícitos, lo que también ha incrementado las amenazas a defensores y líderes.



El desplazamiento, que afecta a veredas como Torrentes, San Juanillo, Las arañas, El Cedral y Santa Ana.



“Aún no hay cifras exactas, pero entre 100 y 120 familias se están desplazando en este momento hacia el casco urbano”, comentó Oscar Yesid Zapata, vocero de la organización Nodo Antioquia, quien también explicó que la comunidad no ve garantías para estar en el territorio y ante la presión de los grupos armados decidió declararse en desplazamiento forzado.



Zapata denunció que el personero no se encuentra en el municipio razón por la cual la atención a estas familias podría tardar.



Las organizaciones de derechos humanos acusan al Gobierno de Iván Duque de no implementar los acuerdos de paz, en lo relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos.



La comunidad esperaba este domingo la presencia de las autoridades departamentales, municipales y de Fuerza Pública en el marco de una alerta temprana por la crítica situación de orden público y de Derechos Humanos que viven en el municipio.



Hasta ahora las autoridades gubernamentales no se han pronunciado, pero ya hay tropas del Batallón de artillería No. 4 orgánico de la Cuarta Brigada del Ejército verificando la situación en Ituango.



