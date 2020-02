(VIDEO) Xenofobia pura y dura en Colombia: Mujer ataca verbalmente a dos venezolanos. “Venecos h*j*e*u*a*”

Credito: Captura

22-02-20.-Cada vez hay más ciudadanos venezolanos en el vecino país, Colombia, buscando oportunidades de empleo, educación y salud. Hay cifras que dan cuenta de al menos 1.5 millones de venezolanos en todo el país.



El masivo éxodo de venezolanos ha provocado que algunos colombianos rechacen permanencia de los extranjeros, cometiendo así actos xenofóbicos.



En una calle de Bogotá, una mujer atacó verbalmente a dos venezolanos que, de acuerdo a una filmación, simplemente estaban en la calle vendiendo, reseñó el portal RCN Noticias.



La mujer que protagoniza el video se comporta claramente de forma xenófoba al llegar a tildar de “venecos h*j*e*u*a*” a dos jóvenes que estaban ubicados en una calle de la capital colombiana.



«¿Usted no sabe que esto es zona residencial y aquí no se puede hacer?”, le dijo la mujer a una joven venezolana.



Luego, la agresora va más allá al advertirles que está cansada con la presencia de los venezolanos en Colombia. “Usted se tiene que largar de este país”, sostuvo.



No contenta con lo dicho, la mujer insiste en atacar a los jóvenes señalándolos de «venezolanos invasores atrevidos”.



Al margen de haberles recordado que ella vive en estrato 5 –seguramente un sector con condiciones privilegiadas en Bogotá–, la mujer incurrió en una serie de delitos a la luz de la Ley Antidiscriminación que entró en vigencia en noviembre de 2011 en Colombia.



Esa norma establece que el Código Penal castigará por actos de racismo o discriminación a quien incurra en ese comportamiento.



“El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce a 36 meses y multa de diez a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes”, cita la norma.



Claramente, la mujer protagonista del video bien podría ser objeto de castigos a la luz de la Ley Antidiscriminación por cometer actos de xenofobia (fobia al extranjero o inmigrante).













Esta nota ha sido leída aproximadamente 342 veces.

La fuente original de este documento es:

rcn (https://noticias.canalrcn.com/bogota/usted-se-tiene-que-largar-de-mi-pais-denuncian-caso-de-xenofobia-en-colina-campestre-353044)