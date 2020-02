(VIDEO) Australia: Un niño desesperado que sufre bullying debido a su enanismo pide morir

21-02-20.-Desesperado por el incesante acoso en la escuela debido a su enanismo, Quaden Bayles dijo a su madre entre sollozos que deseaba morir. La angustia del australiano de nueve años se viralizó en las redes sociales después de que su madre, Yarraka Bayles, publicó un video de seis minutos.“Este es el resultado del acoso y quiero que la gente sepa cuánto daño le hace a nuestra familia”, dice la madre en el video, que ha recibido más de 19 millones de vistas. “Este es el impacto del acoso en un chico de 9 años que solo quiere ir a la escuela, educarse y divertirse”.La respuesta fue una ola mundial de solidaridad con el chico acosado, incluso por parte de celebridades del espectáculo y el deporte.El actor australiano Hugh Jackman dijo: “Eres más fuerte de lo que crees, amigo”, y exhortó a la gente a tratarse “con bondad”. Eric Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que el video era “absolutamente desgarrador”.″Este es uno de los videos más terribles que he visto”, tuiteó el basquetbolista Enes Kanter, de los Boston Celtics de la NBA. “No hay lugar en el mundo para los acosadores”.El comediante estadounidense Brad Williams creó una página GoFundMe para pagarle a Bayles un viaje a Disneyland que ha recaudado 140.000 dólares.“Esto no es sólo por Quaden, sino por todos los que hayan sufrido acoso en sus vidas y les hayan dicho que no tienen cabida”, dijo Williams, afectado por la misma clase de enanismo, acondroplasia.Bayles, un aborigen australiano, ha recibido una invitación para salir al campo con el equipo de rugby Indigenous All-Stars para su partido de liga contra Maori All Stars el sábado en Queensland.“En nuestras fantasías más locas jamás se nos ocurrió que recorrería el mundo y generaría semejante frenesí mediático”, dijo Yarraka Bayles a la prensa el viernes. “Demasiada gente sufre en silencio y pienso en esas familias que han perdido hijos por el acoso. Es una crisis internacional que exige atención urgente”.