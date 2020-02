Defensor del Pueblo considera que contra Venezuela se cometen crimenes de agresión

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, en una entrevista transmitida por el canal Venezolana de Televisión (VTV) este viernes 14 de febrero 2020, afirmó que el Estado venezolano puede y debe denunciar ante las instancias internacionales las medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos para “agredir” a los venezolanos, ellos como parte de su responsabilidad en garantizar la paz de la nación.



Expresó que no solo la administración de Donald Trump ha respaldado las acciones que, a su juicio, vulneran los derechos humanos (afectando en gran medida el ingreso de alimentos y medicinas al país) y y los principios internacionales, tambien otros países como Canadá, la Unión Europea y de latinoamerica han puesto en marcha medidas que “afectan a la población”. Indicó: “Se está cometiendo este crimen de agresión cuando se implementa este cerco financiero, en la Corte Penal Internacional no solamente están pendientes crímenes contra los DDHH, sino también crímenes de guerra, de lesa humanidad como el asedio”.



Respecto al fenómeno migratorio presente en el país, destacó que la migración es un derecho humano, “todos tenemos el derecho de buscar mejorar nuestra condición económica, pero eso debe ser de una manera segura”, advirtió que al utilizar procedimientos ilícitos se propicia la criminalidad y “se pone en riesgo la propia persona”.



El Defensor del Pueblo llamó la atención sobre las ofertas engañosas que pueden terminar en redes de esclavitud laboral o sexual y sugirió cumplir las obligaciones legales con los menores: “Si no está directamente papá o mamá puede ser alguien de la familia que asuma formalmente la responsabilidad, guardia y custodia de ese niño, niña o adolescente”. Indicó que de no ocurrir el proceso regular se debe buscar una familia sustituta que pueda brindar protección al menor o persona mayor para evitar que quede abandonado.



El titular de la Defensoría del Pueblo respaldó la importancia de formarse en materia de defensa de principios fundamentales y exhortó a formular de manera oportuna las denuncias ante las instituciones correspondientes.



Fuente: www.vtv.gob.ve

