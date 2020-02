Ecuador: Venezolana denuncia violación de su hijo de 3 años y en fiscalia rechazan su acusación por ser inmigrante

Credito: NAD

14-02-20.-Un niño de 3 años habría sido abusado sexualmente en un jardín de infantes en el sur oriente de Quito, Ecuador, según denunciaron sus padres. Sin embargo, la acusación no fue tomada en cuenta en fiscalia debido ha que la madre de nacionalidad venezolana estaba indocumentada en el referido país.



Presuntamente, la madre del menor, desesperada, escuchó el testimonio de su hijo y viendo sus partes íntimas desgarradas acudió de inmediato al jardín a denunciar lo ocurrido. Allí, tampoco le dieron la importancia a lo sucedido.



Al parecer la madre del pequeño se dirigió sola a la Fiscalia a poner la denuncia y no lo pudo hacer por estar indocumentada.



Medios locales de Ecuador precisaron que al menor no le pudieron realizar los exámenes médicos legales para comprobar el abuso por no tener los papeles pertinentes.

