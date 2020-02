Preso político Rodney Alvarez inició huelga de hambre

Rodney Alvarez

Hoy 8 de febrero de 2020, a dos días de la audiencia de juicio seguida contra el dirigente obrero Rodney Alvarez, nos llega información de que acaba de iniciar una huelga de hambre, en señal de protesta por los más de ocho años que lleva privado de libertad con una acusación por el delito de Homicidio.



Aseguran sus defensores judiciales, que dicha investigación no es acorde a la realidad y que Rodney Alvarez es inocente, y ha pagado por un delito que no cometió y que la Fiscalía no ha logrado demostrar su culpabilidad.



La organización Razón y Revolución, junto a otros movimientos sociales y políticos que integran el Comité de Solidaridad con los obreros perseguidos de Venezuela convoca para el lunes 10Feb, a las 10AM, a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires en solidaridad con Rodney Álvarez.