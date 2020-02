Chile: Consideran caótica la situación del cuerpo de Carabineros

Director General de Carabineros, Mario Rozas junto al Presidente Sebastián Piñera. Credito: Radio Universidad de Chile

6 Feb. 2020 - La situación del cuerpo de Carabineros de Chile, constantemente cuestionado por violaciones de derechos humanos, fue calificada hoy de caos e ingobernabilidad, por el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin.



Las declaraciones del líder de la DC, partido que aunque forma parte de la oposición opositora con demasiada frecuencia se pliega a las posiciones del Gobierno, son ampliamente destacadas por la prensa local, que resalta el cuestionamiento de Chaín al director de Carabineros, general Mario Rozas.



Rozas debe renunciar



Al respecto consideró insostenible la permanencia de Rozas al frente de la institución policial, sumándose así a las voces que insisten en la renuncia del alto oficial por su responsabilidad en la desmedida represión que ha caracterizado la actuación de la policía tras el estallido social del 18 de octubre.



Las críticas a Carabineros, y a Rozas en particular, se multiplicaron en los últimos días tras la muerte de al menos dos jóvenes la semana pasada en hechos en los que se vieron envueltas fuerzas policiales, uno atropellado por un camión de esa institución y otro tras recibir un balazo en el cráneo.



Entrevistado por Radio Cooperativa, Chaín dijo que no se sabe si en Carabineros «nadie manda o simplemente nadie obedece. Porque si manda el general Rozas, nadie le obedece, porque tenemos una situación de caos y descoordinación total y absoluta».



Agregó que «el caos que hay en Carabineros no da para más».



Asimismo Chahín pidió al ministro del Interior, Gonzalo Blúmel, que no respalde más a Rozas «que ha demostrado una incapacidad total para estar al mando de esa institución» y advirtió que con esa actitud el titular «se pone en una situación de responsabilidad política».



El Gobierno ha planteado que los problemas de Carabineros requieren de una transformación profunda de esa institución y no dependen solo de sustituir al alto mando.

En ello coinciden diferentes sectores políticos, porque Carabineros no solo ha estado afectado por las recientes acusaciones de violaciones de derechos humanos, sino por numerosos escándalos de corrupción destapados en los años recientes.



Sin embargo, el presidente de la DC consideró que «un general director que no tiene el liderazgo en la institución, que no es capaz de liderar la situación como ésta, menos va a poder liderar un proceso de transformaciones profundas que requiere esa institución, que no son cosméticas».

