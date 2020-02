Seis ejecutivos de Citgo que estaban cumpliendo casa por cárcel fueron detenidos anoche por la policía, denuncian familiares

06-02-20.-Familiares de los seis ejecutivos estadounidenses de la empresa petrolera, Citgo que estaban cumpliendo casa por cárcel en Venezuela, denunciaron que en la noche del miércoles fueron detenidos anoche por la policía, pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump se reuniera con el diputado de la (AN) Juan Guaidó, en la Casa Blanca ayer, reseñó la agencia AP.Es el caso de la Coalición de los 6 de Citgo, una parte de los familiares exhortaron en la red social de Twitter que “¡fueron sacados de sus lugares de arresto domiciliario anoche y llevados a un lugar desconocido! Las familias están terriblemente preocupadas por su bienestar. ¡Necesitamos saber dónde están detenidos Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, José Pereira y Tomeu Vadell y seguimos pidiendo su liberación y su regreso a los Estados Unidos!”.La hermana de Alirio y José Luis Zambrano, dos de los ejecutivos detenidos, María Caughey, denunció en Twitter que fueron “llevados repentinamente del arresto domiciliario a otro lugar, no sabemos por qué. ¡Uno de estos lugares que solo dejas un día a la vez! ¡Son inocentes! Libertad para los 6 de Citgo”.El Departamento de Estado y el gobierno de Nicolás Maduro aún no emite declaraciones acerca de estas acciones, y se sabe que esta acción se produce dos meses luego de que a los hombres se les concediera la medida de casa por cárcel y unas pocas horas luego de que Trump le diera la bienvenida a Guaidó en la Casa Blanca.Recordando que “los 6 de Citgo” fueron arrestados en 2017, luego de que llegaran a Venezuela a una reunión en la sede de la estatal PDVSA, y si bien se había especulado su liberación como una medida para retomar las conversaciones con el gobierno estadounidense.Los ejecutivos aguardan por un juicio por los cargos de corrupción, que vienen de un plan nunca ejecutado para refinanciar unos 4 mil millones de dólares en bonos Citgo, según lo expuesto por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Costituyente (ANC).