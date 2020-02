(VIDEO) Estallido social en Chile: el INDH registra 697 víctimas de golpizas policiales

5 Feb. 2020 - Este lunes, en el mismo día en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó la querella por torturas en la golpiza grupal que sufrió Matías Soto en Puente Alto, una nueva denuncia de las mismas características remece a la comuna. Y hoy, el organismo confirmó que presentará la querella.Se trata de un joven de 25 años que se encuentra en “delicado estado de salud” y hospitalizado en el Hospital Sótero del Río. El director (s) del INDH, confirmó este martes que presentarán el recurso judicial por torturas.“Tenemos una nueva denuncia de un joven de Puente Alto que habría sido golpeado por un grupo de carabineros (…) El Instituto no busca acciones comunicacionales, sino penas ejemplificadoras” a agentes del Estado que han violado los derechos humanos, señaló.La presunta golpiza habría ocurrido un día antes que la de Soto, el pasado 28 de enero.Alto numero de palizas policialesEn tanto, el jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, indicó que el organismo “tiene registrados 697 víctimas de golpizas producidas desde el 18 de octubre. La denuncia por violaciones de derechos humanos después del 18 de octubre, han sido de una magnitud muy grande. Lo que se espera de las autoridades es que adopten medidas para que no sigan ocurriendo”, señaló.Sobre el caso de Soto, Bustos agregó que “nos querellamos por tortura porque se dan todos los elementos de tortura según nuestra ley y los tratados internacionales de derechos humanos”.Dan da baja a 7 carabineros por brutal golpiza a joven en Puente AltoEsta mañana el coronel Eduardo Witt salió a reconocer el actuar policial en el ataque. También que se trataría de una situación “excepcional”. Tras anunciar la entrega los avances de la investigación al Ministerio Público, dio a conocer una decisión de la institución.“Se ha dado de baja de las filas de la institución a 2 oficiales y 5 carabineros que participaron en los hechos ocurridos el 29 de enero”, aseguró en conversación con la prensa.El coronel no perdió la ocasión para entregar un espaldarazon a la institución. Asegura que "respalda y apoyara a todos los Carabineros que cumplen su deber" y que casos como este "son excepcionales, pero eso no quiere decir que le da menos importancia".