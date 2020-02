Venezuela rechaza visita de Comisión Interamericana de DDHH

Credito: PL

5 Feb. 2020 - La visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela genera rechazo hoy en el país por considerarse un acto de injerencia en los asuntos internos.



El vicecanciller venezolano, William Castillo, repudió al respecto el pronunciamiento del diputado opositor Juan Guaidó ?extitular de la Asamblea Nacional (en desacato)-, quien calificó de violación de los derechos humanos el impedimento de la entrada de la CIDH a la nación bolivariana.



'Con todo el dinero que te dan los gringos contrata buenos abogados y buenos redactores. Esta respuesta es lastimosa y demuestra tu reconocida ignorancia (reconocida por 193 países) en materia jurídica y de derechos humanos', escribió Castillo en la red social Twitter.



En fecha reciente, el canciller Jorge Arreaza, desmintió la invitación por parte del gobierno venezolano a la CIDH para visitar al país.



'Esta es la clarificante comunicación enviada a la CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela no es miembro de la OEA. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada', escribió Arreaza en Twitter.



Unido al mensaje se difundió también la comunicación dirigida por el agente del Estado venezolano ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, al secretario ejecutivo de la CIDH, Paolo Abrao, en el cual recuerda que el 27 de abril de 2019 el gobierno bolivariano se retiró formalmente de la Organización de Estados Americanos.



De acuerdo con el texto, Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen la representación legítima del país, conforme a las normas del derecho internacional y de la Constitución de la República.



Con anterioridad, movimientos sociales y otras organizaciones rechazaron también la visita de la CIDH, al denunciar que su presencia en Venezuela tiene como objetivo entorpecer el proceso de diálogo entre los principales actores políticos del país y contribuir a generar tensiones y conflictos para beneficio de sectores minoritarios de la oposición.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=339843&SEO=venezuela-rechaza-visita-de-comision-interamericana-de-dd.hh.)