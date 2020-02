(AUDIO) Saúl Ortega: "No pertenecemos ya a la OEA, la CIDH no va a entrar al país"

03-02-20.-El presidente de la comisión Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, Saúl Ortega, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que la comisión de la OEA "no va a entrar, nosotros no pertenecemos ya a la OEA, hace rato nos fuimos, y no es ese señor (Humberto Prado) que estará nombrando representante del país".

"Aquí no tiene nada que buscar, nosotros estamos alienados con el derecho internacional y a los organismos que pertenecemos, a esos les rendimos cuentas, y me refiero al Consejo de DDHH de la organización de Naciones Unidas –ONU-", aseveró.

Asimismo, señaló que los EEUU ha arrastrado a otros países, como Colombia a romper relaciones con Venezuela

"La relación con Colombia para nosotros es vital ellos hablan de que hay un millón de venezolanos allá, y hay seis millones aquí y nadie los anda persiguiendo, eso requiere un conjunto de trámites que tienen que resolver esos ciudadanos y lo mínimo que podemos hacer es restablecer las relaciones consulares", enfatizó.

Calificó de "ridículas" las declaraciones del presidente colombiano, Iván Duque con respecto a tema. "Hay toda una bandada política detrás de eso buscando el conflicto, la injerencia, la intervención y la agresión a nuestra patria".

►Pulse aquí para escuchar el audio