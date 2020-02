Oposición invita a la CIDH obviando que Venezuela dejó de pertenecer a la OEA

31 enero 2020 - La Comisión de Derechos Humanos de la "Asamblea Nacional opositora", anunció que mantiene la invitación para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país desde el próximo lunes 3 de febrero.



"La visita se mantiene. La posición que jugamos es a que la visita se dé. Si no se da, queda reflejado en los informes. No dejarlos entrar es el daño más grande que se pueden hacer (en el Gobierno de Nicolás Maduro) porque se demuestra que se vulneran los derechos humanos", dijo el comisionado Humberto Prado en una rueda de prensa.



El mensaje de la oposición es una réplica a una carta del Gobierno de Venezuela que negó este viernes 31-E la autorización de la visita de la delegación de la CIDH al argumentar que ya no pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA), según reporte de la Agencia EFE.



"En ningún momento el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país", recoge la misiva enviada a la OEA y que fue publicada por el canciller Jorge Arreaza.



Venezuela se retiró de la OEA



El canciller venezolano Jorge Arreaza publicó en su cuenta de la red social de Twitter una carta dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, en la cual se recuerda que la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA a partir del 27 de abril de 2019.



En esa fecha entró en vigencia la denuncia de la Carta del organismo interamericano realizada por el Gobierno venezolano, puntualizó la misiva suscrita por el representante del Gobierno del presidente Nicolás Maduro ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.





Si bien la OEA no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Maduro, y en abril reconoció a Gustavo Tarre, enviado por el autoproclamado Guaidó, como representante de la anterior AN.Medios de comunicación habían informado que una misión de la CIDH tiene programada una "visita in loco" a Venezuela del 3 al 8 de febrero de este año.En la carta enviada a Abrao se aclara que "el Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía, continuará trabajando coordinadamente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos".El Gobierno del presidente Maduro tiene firmado un acuerdo con ese organismo de Naciones Unidas que permite la estancia en el país suramericano de dos oficiales de la titular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde octubre de 2019 tras haber ganado una banca en esa institución.

