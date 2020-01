Canciller Arreaza avisa que visita de la CIDH a Venezuela no está autorizada

31-01-20.-El canciller Jorge Arreaza aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha invitado o aceptado la visita de alguna delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Afirmó que las autoridades gubernamentales no reconocen las actuaciones desarrolladas ante el organismo que "usurpen o pretendan usurpar" la representación legítima en el país.En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, señaló que la Asamblea Nacional "no tiene competencia" para actuar en nombre del Estado venezolano ante organismos internacionales.