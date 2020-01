China exige disculpas a un diario danés que publicó una viñeta con el coronavirus representado en la bandera china

La Embajada china ha exigido al diario danés 'Jyllands-Posten' que pida disculpas por una viñeta satírica sobre el coronavirus, que ha provocado 132 muertos en el país asiático. La viñeta muestra una bandera china en la que se sustituyen las cinco estrellas amarillas por otros tantos dibujos del virus, lo que Pekín considera un "insulto" que "hiere los sentimientos" de su pueblo, según un comunicado de la embajada.

"Sin ninguna empatía ha traspasado la línea de una sociedad civilizada y los límites éticos de la libertad de expresión, ofende a la conciencia humana. Expresamos nuestra indignación y exigimos que 'Jyllands-Posten' y Niels Bo Bojesen (el autor) se autoinculpen y pidan perdón públicamente al pueblo chino", consta en el escrito.

El diario conservador danés ha rechazado sin embargo que vaya a pedir perdón y asegura que su intención no era ofensiva. "No podemos disculparnos por algo que no creemos equivocado. No tenemos ninguna intención de burlarnos, tampoco pensamos que la viñeta lo haga. Tal como yo lo entiendo son dos formas distintas de comprensión cultural", señaló en declaraciones al periódico su redactor jefe, Jacob Nybroe.

El Gobierno socialdemócrata danés no se ha pronunciado de momento sobre el caso, pero los líderes de varios partidos de todo el arco parlamentario han coincidido en afirmar que el diario no debe disculparse y han criticado las "presiones" de China.