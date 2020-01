Infanticidio en Trujillo: Dio a luz a una niña, le negó atención médica y la dejó un día a la intemperie

Credito: Web

30-01-20.-Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Trujillo efectuaron la aprehensión de María Crecencia Márquez Delgado (36), tras conocerse que dio a luz y no le dio los primeros auxilios a la bebé, quien falleció, reseñó Panorama Digital.



Según las investigaciones realizadas se determinó que la mujer dio a luz a una niña, la envolvió en un pantalón y dejó a la intemperie por un día. Sucedió en el Alto de Cabimbú, parroquia del mismo nombre del municipio Urdaneta, del citado estado andino.



La niña fue hallada por una enfermera, quien días antes había visto a María en estado de gestación y no habría asistido a controles prenatales.



La enfermera notificó a las autoridades pertinentes sobre lo ocurrido, siendo trasladado el cuerpo de la niña a realizarla necropsia de ley. El informe reveló que la menor nació con vida y murió por insuficiencia respiratoria, hemorragia pulmonar por sofocación, debido que la mujer no le prestó los auxilios requeridos.



La mujer fue puesta a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público del estado Trujillo.



Otro infanticidio en Anzoátegui

La muerte de un bebé de 49 días de nacido, ocurrida en el Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara, de Barcelona, estado Anzoátegui, fue investigada por funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Anzoátegui. El desarrollo de las averiguaciones concluyó y por el caso fueron arrestados los papás del infante.



Como Adrián Rafael Cadare Antón (22) y una adolescente de 17 años, madre del bebé, fueron identificados los victimarios, "quienes desde que el bebé nació lo maltrataban constantemente y descuidaban, al punto de dejarlo solo en varias ocasiones, según declaraciones de la abuela paterna".



La señora indicó que en reiteradas oportunidades se ofreció a cuidar al niño, sin embargo, Cadare y la jovencita se negaban a recibir la ayuda.



Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público del estado Anzoátegui.