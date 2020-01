Lula agradece premio internacional de derechos humanos

Credito: PL

28 enero 2020 - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva agradeció el premio de la Fundación Internacional de Derechos Humanos que recibió el viernes, sin poder asistir a la ceremonia de entrega en Madrid, España.



En un video publicado en redes sociales, el fundador del Partido de los Trabajadores afirmó que daba las gracias 'desde el fondo de su corazón' por el galardón Nicolás Salmerón, en la categoría de libertad.



Precisó que la distinción no era solo suya, sino 'de todas las personas que luchan' por la defensa de los derechos humanos, la libertad, la democracia y contra la injusticia.



La institución no gubernamental argumenta en su declaración que otorgó tal estímulo en la edición 2020 por la dignidad y el carácter respetuoso, pacífico y democrático con que Lula afrontó 'la persecución judicial y política de la cual fue objeto y que culminó con su encarcelamiento político por un período de un año y ocho meses'.



Precisa que 'la raíz de esta persecución política responde al objetivo de concluir el incidente inconstitucional y antidemocrático llevado a cabo anteriormente contra la presidenta Dilma Rousseff, en un acto inequívoco llamado lawfare (guerra jurídica), cuyo objetivo final sería forzar y alterar ilegítimamente las elecciones presidenciales de octubre de 2018'.



La fundación también reconoció el legado del exdirigente obrero en la lucha contra el hambre y la pobreza.



'En su época de presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva logró poner tres comidas diarias en la mesa de millones de hogares -todo en un tiempo récord sin precedentes en la historia del mundo- para el más audaz programa de empleo y seguridad alimentaria, con el resultado de sacar de la pobreza a unos 30 millones de seres humanos', añadió el jurado que otorgó el premio.



Denunció que el encarcelamiento arbitrario de Lula no solo fue contra su reputación personal y libertad, sino también contra el orden constitucional y el progreso social de Brasil.



El expresidente, de 74 años, salió en libertad el 8 de noviembre después de cumplir 580 días de prisión política.

