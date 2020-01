(AUDIO) Fiscal Saab: Sacerdote asesinado en Táchira abusaba de hermanos adolescentes

27-01-20.-El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que han condenado a mil 340 personas por delitos de abuso a menores.

Indicó que desde el año 2017 el Ministerio Público ha recibido 8 mil 966 casos de abuso sexual, se han solicitado 837 órdenes de aprehensión y se han imputado a 4 mil 335 personas y acusados a 3 mil 289 individuos.

"No podemos permitir que eso se desarrolle en Venezuela, puesto que no es una simple preferencia sexual, el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y la juventud, es algo sagrado que no puede ser entorpecido con acciones como ésta", dijo.

En una rueda de prensa, resaltó que los daños de una violación son "irremediables" y llamó a la sociedad venezolana a acudir a las diversas instancias para realizar la denuncia correspondiente.

Asimismo, Saab, confirmó que el joven de 17 años de edad, acusado de asesinar a un sacerdote en el estado Táchira, tenía lesiones de violación al igual que su hermano menor.

Comentó que de acuerdo a las investigaciones se determinó que el presbítero Jesús Manuel Rondón, tenía otras dos denuncias por abusar sexualmente de dos menores.

