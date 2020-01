Chile: Con críticas a Piñera y su Gobierno se inicia Foro Internacional: Derechos Humanos Aquí y Ahora

25 enero 2020 - Con una concurrencia multitudinaria en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago y la exigencia de renuncia a su cargo del Presidente Sebastián Piñera se inició la primera jornada del Foro Internacional: “Derechos Humanos Aquí y Ahora”, organizado por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a cargo de Alejandro Navarro, congresista del Partido Progresista, y por el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos.



El encuentro estuvo marcado por la presencia de Baltasar Garzón, connotado jurista, asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y ex magistrado de la Audiencia Nacional de España, que pasó a la historia por haber logrado la captura de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998.



Cerca de 500 personas repletaron el Salón de Honor del edificio, y una gran cantidad se quedaron en los patios, siguiendo el evento a través de una pantalla gigante.



En la conferencia de prensa con que se dio inicio al evento, el ex juez español indicó que se reunió con víctimas y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el ciclo de movilización iniciado el 18 de octubre pasado, señalando que “me preocupa que exista una sensación en las personas afectadas de que las acciones desde las instituciones, específicamente desde el gobierno y los estamentos policiales y la justicia, no están siendo todo lo claras y contundentes que se requieren para la protección de los derechos de las personas y las víctimas”.



“La situación en Chile es preocupante y lo que debemos hacer como ciudadanos es exigir transparencia, decisión en la investigación judicial y exigencia de responsabilidades para que no vuelvan a acontecer esos hechos”, señaló. Al respecto, señaló que, en el evento de no existir verdad y justicia en la institucionalidad chilena, hay casos de vulneración de derechos que pueden ser constitutivos de investigación por la justicia internacional.



En el diálogo con la prensa, Garzón estuvo acompañado por el senador Alejandro Navarro, como principal organizador del evento, y por sus colegas Adriana Muñoz (PPD y eventual próxima presidenta de la Cámara Alta) y Juan Ignacio Latorre (RD). Los acompañaban el presidente del Parlamento del Mercosur, Oscar Laborde de Argentina, y el catedrático y politólogo hispano Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos en España.



También se encontraban presentes la ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social de Perú, Aida García–Naranjo; Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); el sociólogo y comunicador trasandino Pedro Brieger; Marcelo Brignoni, Consejero de Relaciones Internacionales del Bloque de Senadores Nacionales del Frente de Todos de Argentina; el ex Ministro y hoy director ejecutivo de la Fundación Progresa, Víctor Osorio; Christián Rodríguez, encargado de Relaciones Internacionales de Latinoamérica y el Caribe de La France Insumise de Francia; y Ernesto Lejderman, hijo de un matrimonio argentino–mexicano que fue secuestrado y desaparecido en Chile.



“Es muy impactante tener que hacer un foro de derechos humanos en Chile el año 2020. El hecho de que el salón esté lleno de gente te dice la gravedad de lo que está pasando en el país. Por esto, por su evidente responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos es que pienso que Sebastián Piñera debería renunciar”, dijo uno de los impulsores del Foro, el excandidato a la Presidencia del Partido Progresista, Marco Enríquez–Ominami.



Precisamente, aparte de “Chile despertó”, uno de los principales gritos que se escucharon en la inauguración del Foro fue “renuncia Piñera”, una consigna que por lo demás se repitió durante todo el ciclo de protestas ciudadanas iniciado en octubre pasado. “Estoy retirado de la política de primera línea, pero sigo siendo militante de la decencia, de la justicia social y de la paz, y por eso creo que el Presidente debe renunciar”, afirmó Enríquez–Ominami. Y enfatizó que “el curso de la historia va para un lado, pero Piñera va en sentido contrario: es increíble que 46 años después de una dictadura tengamos que estar diciendo que la labor de un Presidente es garantizar la paz social sin violar los derechos humanos”.



Los discursos inaugurales estuvieron a cargo del senador Navarro y Jonatan Díaz Herrera, director ejecutivo del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos y secretario general del Partido Progresista. Ambos coincidieron que “vamos a perseguir toda la vida a los violadores de los derechos humanos” en el interior de Chile y, si fuera necesario, frente a la justicia internacional.



Hubo luego un panel de apertura, titulado “El Horizonte de los Derechos Humanos”, que fue moderado por la senadora Adriana Muñoz, y que contó con las exposiciones de la abogada Caroline Proner, que integra la Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD); el abogado chileno y ex Embajador Eduardo Contreras; Juan Carlos Monedero y Baltasar Garzón. Hubo además una intervención, vía streaming, de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y saludos en video de los ex Presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y Colombia, Ernesto Samper.



En el público se observaba la presencia de personalidades del mundo de los derechos humanos, como la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y figuras políticas como la senadora Yasna Provoste (DC); el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos; el encargado de relaciones políticas del Partido Comunista, Andrés Lagos y la diputada Camila Vallejo. Fue especialmente saludado por la concurrencia el comunero mapuche Marcelo Catrillanca Queipul, padre de Camilo Catrillanca, acribillado por la policía a fines de 2018.



La primera jornada concluyó con una vibrante presentación de Inti Illimani, con los acordes de “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido” y “El Derecho de Vivir en Paz”, transformados ya en los himnos de la protesta ciudadana.



El Foro se desarrollará hoy y mañana en el ex Congreso Nacional en Santiago, y contará con casi un centenar de expositores de Chile y distintos países. Sin duda, será el evento social y político más relevante del verano.

