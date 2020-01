El príncipe saudita hackeó el celular del dueño de Washington Post, Jeff Bezos antes del asesinato de Kashoggi

Jeff Bezos y el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman Credito: Agencias

Algunos meses antes del asesinato del columnista Jamal Kashoggi en 2018, el príncipe heredero saudita,Mohammed ben Salman , hackeó el teléfono del multimillonario Jeff Bezos , dueño del The Washington Post, donde trabajaba el periodista, informó hoy el diario The Guardian.



Según el periódico, Mohammed envió desde su cuenta personal un mensaje de WhatsApp a Bezos, que también es dueño de Amazon, que incluía un archivo malicioso que se infiltró en el teléfono del hombre más rico del mundo, según los resultados de un análisis forense digital.



Este análisis encontró "altamente probable" que la intrusión en el teléfono fuera provocada por un archivo de video infectado.



Mohammed y Bezos tuvieron un intercambio de WhatsApp aparentemente amigable cuando, el 1 de mayo de ese año, el príncipe saudita envió el archivo no solicitado, según fuentes que hablaron con The Guardian bajo condición de anonimato.



A partir de ahí se extrajeron grandes cantidades de datos del teléfono de Bezos en cuestión de horas, según una persona familiarizada con el asunto. The Guardian no pudo confirmar qué datos se tomaron del teléfono del multimillonario ni cómo fueron usados.



La revelación puede echar nueva luz sobre las actividades del príncipe heredero y su círculo íntimo en los meses previos al asesinato de Khashoggi , el periodista del The Washington Post que fue asesinado y descuartizado en octubre de 2018, cinco meses después del presunto hackeo del celular del dueño del periódico.



Arabia Saudita ya negó con anterioridad que hubiera atacado el teléfono de Bezos e insistió en que el asesinato de Khashoggi fue el resultado de una "operación deshonesta" de funcionarios sauditas. En diciembre, un tribunal condenó a ocho personas por su participación en el asesinato después de un juicio secreto que fue criticado como una farsa por expertos en derechos humanos.