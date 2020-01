Diputados opositores se niegan a sesionar en la AN por temor a agresiones de “colectivos”

21-01-20.-La mayoría de los diputados opositores venezolanos renunció este martes a hacer la sesión correspondiente a esta jornada en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por temor a que se produzcan agresiones por parte de “colectivos”, civiles armados a los que consideran paramilitares, reseñó Efe.



“Lo que hoy se ha hecho intenta acabar con la integridad física de los diputados“, dijo a periodistas el vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, que fue respaldado en ese cargo por 100 diputados el pasado 5 de enero y que aseguró contar este martes con 91 legisladores presentes.



En paralelo, Luis Parra, que fue respaldado como presidente de la AN por el chavismo y un pequeño grupo opositor disidente, inició una sesión en el Palacio Federal Legislativo con un grupo no determinado de parlamentarios con el que espera renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Los diputados se reunieron a primera hora de la mañana en la sede del partido opositor Acción Democrática (AD), uno de los dos tradicionales de Venezuela, para encaminarse todos juntos al Palacio Legislativo, tal y como intentaron hacer la semana pasada.



Una vez allí, consideraron mandar una comisión, al igual que el martes pasado, cuando fueron interceptados por los “colectivos”, agredidos con piedras en una jornada en la que incluso denunciaron varios disparos.



En vista de que la situación podía repetirse este martes, Guanipa le dijo “al pueblo venezolano” que la sesión de este martes la harán de nuevo y por tercera vez desde en este mes fuera de la sede de la AN.



“Vamos a convocar al pueblo venezolanos para que este martes 28 todos juntos vayamos a la sede del Palacio Federal Legislativo“, aseguró Guanipa, que este martes no estaba escoltado por Juan Guaidó, a quien 100 diputados eligieron fuera de la sede de la AN como presidente del Parlamento en contraposición a Parra.



La sede de la AN amaneció rodeada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Policía Nacional Bolivariana (PNB) con equipos antidisturbios y “colectivos”, a quienes Guanipa calificó como “terroristas”.



Según pudo constatar Efe, en el lugar que los diputados opositores habían fijado como punto de encuentro para dirigirse hacia la AN, un camión cisterna de una empresa gubernamental se accidentó, bloqueando la salida de la marcha.

