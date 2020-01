(VIDEO) Denuncian que presuntos colectivos dispararon contra vehículos de los diputados en la AN

15-01-20.-Este miércoles presuntos colectivos armados atacaron los vehículos donde se trasladaban varios diputados que se disponían a sesionar en la Asamblea Nacional (AN).El secretario de la AN, Angelo Palmieri, denuncia una emboscada de funcionarios de la PNB y GNB en complicidad “con más de 200 colectivos”.El diputado Renzo Prieto también se manifestó diciendo que les estaban disparando en las afueras del Palacio Legislativo.Por su parte, el segundo vicepresidente de la AN, Carlos Berrizbeitia, señaló que “con estas acciones no ganan nada, se pasaron de la raya, mientras el mundo democrático los rechaza. Hubo un atentado en contra los diputados”.El pasado martes 7 de enero los diputados de oposición debieron enfrentar la resistencia de la Guardia Nacional para poder acceder a la sesión del Palacio federal Legislativo.El Sinicato Nacional