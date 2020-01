Familiares de víctimas de tiroteo ocurrido en la autopista GMA protestan en rechazo a la acción policial

Credito: EU

14-01-20.-Familiares de las personas que resultaron muertas en el supuesto enfrentamiento ocurrido en horas de la tarde de ayer en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho protestan en rechazo a la acción policial, reseñó el portal El Universal.



Con pancartas los familiares de las víctimas indicaron que no se produjo ningún enfrentamiento sino que fueron asesinados por los funcionarios policiales.



Al parecer al menos cuatro de las víctimas no tendrían ningún tipo de problemas con la justicia, eran trabajadores, sólo uno tendría algún tipo de inconveniente.



Sin embargo al parecer en el operativo no les dieron chance de nada, los interceptaron y les dispararon.



La acción, como se recordará, ocurrió aproximadamente las 3 de la tarde de este lunes 13 de enero cuando cinco hombres que viajaban en un vehículo Fiat fiesta color plata fueron interceptados por comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes les dieron muerte luego de un supuesto enfrentamiento.

