EEUU: Una venezolana y su novio mueren al enfrentarse a disparos en Weston

Una mujer venezolana, de 23 años, falleció al recibir un tiro en un hecho ocurrido dentro de una vivienda de un tranquilo vecindario en Weston (Florida, EE UU).

Las investigaciones apuntan a que en la casa hubo una disputa que terminó en tragedia. Del caso informó la oficina del alguacil del condado Broward

El portal de Telemundo 51 reseña que, el jueves 2 de enero, los agentes acudieron al 1065 en Spyglass en Weston y hallaron a una mujer tendida en el piso de la residencia que sufría una herida de bala. El propietario de la casa, Alan Orozco, de 49 años, también recibió varios disparos, según el reporte policial.

Los detectives de la policía de Broward creen que los dos estuvieron involucrados en una disputa verbal antes de dispararse el uno al otro.

La víctima fue identificada como Mariana del Carmen Prieto.

Telemundo 51 entrevistó, este martes 7 de enero, a la madre de la mujer asesinada, quien desde Venezuela pide ayuda para que el cuerpo de Mariana sea repatriado a su país.

Mayra Cardoso manifestó que su hija estaba enamorada y había llegado a la Florida para estar con su novio y planear su boda.

"Yo quiero que me la regresen, que me ayuden a traerla, que me la traigan nuevamente para poderle dar cristiana sepultura", planteó, llorando, la progenitora.

Mariana había llegado a comienzos de diciembre.

Me enteré de esta tragedia por la prensa, dijo Cardoso.

"Estoy triste, él no me trata bien", llegó a decirle Mariana a su madre. La señora dijo que habló con su hija, por teléfono, minutos antes de que se produjera esta trágica situación. La policía halló la trágica escena sobre las 10:00 pm del 2 de este mes.

En la reseña que del caso hizo Univisión la policía también deja claro que "al principio se creyó que Orozco le había disparado a la mujer y después intentó quitarse la vida, las autoridades manejan ahora la hipótesis de que se dispararon mutuamente".

Orozco fue llevado al Broward Health Medical Center.