Hallan el cuerpo de un niño migrante en el tren de aterrizaje de un avión que aterrizó en París

El cuerpo sin vida de un niño de unos 10 años, que se cree viajaba como polizón, fue encontrado en el tren de aterrizaje de un avión Boeing 777 de la aerolínea Air France que aterrizó en París este miércoles, tras un vuelo proveniente de Abiyán (Costa de Marfil), informa AFP.



La compañía aérea lamentó la tragedia humana y señaló que se trataba de un "pasajero clandestino", sin ahondar en detalles sobre la identidad de la víctima. Según fuentes policiales, se trataría de un menor africano que aún no ha sido identificado, recoge AP.



Los primeros indicios sugieren que el joven "murió por asfixia o por frío", debido a que las temperaturas descienden a -50°C en un vuelo a 10.000 metros de altitud.



Migración ilegal



Medios franceses señalaron que el fallecido era un niño migrante, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.



"Cuando no existe una vía de migración legal, las personas deben esconderse para llegar al país al que desean ir, lo que provoca tragedias", sostuvo la directora de la Asociación Nacional de Asistencia Fronteriza para los Extranjeros, Laure Palun.



Más allá de la tragedia humana, esto supone la existencia de un "gran fallo de seguridad en el aeropuerto de Abiyán", señaló por su parte una fuente de seguridad marfileña, que se preguntó cómo un niño logró acceder a un avión sin que nadie lo notara y si pudo haber recibido ayuda de cómplices.



En los últimos años varios polizones, incluidos adolescentes y niños, han sido encontrados muertos por congelamiento o aplastados en trenes de aterrizaje de aviones.

