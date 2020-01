5.200 personas murieron en Venezuela en 2019 por "resistencia a la autoridad", según el Observatorio Venezolano de Violencia

Foto de archivo de Judith Cortez sosteniendo imágenes de sus hijos Jose Alfredo y Anderson Torres. Sep 18, 2019 Credito: Reuters

02-01-20.-Unas 5.200 personas murieron en Venezuela en 2019 por oponer “resistencia a la autoridad”, dijo el viernes el no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, que denunció algunos casos como ejecuciones extrajudiciales.



En noviembre, Reuters publicó una investigación que documenta 20 ejecuciones sumarias cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela (FAES), un grupo acusado de actuar en nombre del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. [nL2N27S17C]



“Pareciera que la única política que se ha establecido (...) es la eliminación de delincuentes (...) dar de baja a presuntos delincuentes”, dijo Roberto Briceño, director del Observatorio, al presentar el informe.



Las muertes violentas por “resistencia a la autoridad” en el país sudamericano de unos 30 millones de habitantes fueron 7.523 en 2018, agregó Briceño, quien explicó que la baja interanual se atribuye a la migración de unos 4,6 millones de venezolanos que han salido de la nación huyendo de la recesión, hiperinflación y fallas de bienes y servicios.



Los datos del OVV se basan en reportes de prensa y encuestas a familiares realizadas por especialistas de ocho universidades del país.



En julio, el ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo a la televisión oficial que en lo que iba de año se había registrado 4.172 homicidios en el país.



Aún las autoridades no ofrecen un dato nacional con la tasa de homicidios para 2019 y el Ministerio de Información no respondió de inmediato un pedido de comentarios. El Observatorio registra este año 16.506 homicidios, mientras en 2018 reportó una baja en parte por la migración masiva.