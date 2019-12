Amnistía Internacional califica sentencia del caso Khashoggi de "encubrimiento"; no aporta "justicia ni verdad"

Credito: Web

23-12-19.-La sentencia con cinco condenas a muerte dictada hoy en Arabia Saudí por el asesinato, el 2 de octubre de 2018 del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, constituye “un encubrimiento” y no aporta “ni justicia ni verdad”, declaró este lunes la portavoz para Oriente Medio de Amnistía Internacional (AI), Lynn Maalouf.



“Este veredicto es un encubrimiento que no aporta ni justicia ni verdad para Jamal Khashoggi ni sus seres queridos”, afirmó Maalouf en un comunicado, en el que recuerda que “el juicio ha estado cerrado al público y a observadores independientes”.



Maalouf señala que el dictamen “no aclara la implicación de las autoridades saudíes en este devastador crimen ni revela la localización de los restos” del periodista asesinado.



Tras constatar que la Justicia saudí “no es independiente”, Maalouf pide una investigación internacional “imparcial” de los hechos.



La Fiscalía de Arabia Saudí anunció hoy que cinco personas han sido condenadas a muerte en primera instancia por el asesinato de Khashoggi, aunque exoneró de responsabilidad a Saud al Qahtani, asesor del príncipe heredero, Mohamed bin Salman.



El portavoz de la Fiscalía indicó que tanto Qahtani como el subdirector de los servicios secretos saudíes, Ahmed Asiri, las dos principales figuras procesadas por el caso, así como el cónsul saudí en Estambul fueron exculpados porque no se encontraron pruebas en su contra.



La relatora especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, que investigó los hechos, tildó hoy también de “farsa” el juicio e indicó que los “acusados han declarado repetidamente que ellos obedecían órdenes”.



En su informe presentado en junio, Callamard concluyó que el asesinato de Khashoggi “fue el resultado de un plan elaborado” y “premeditado” bajo la supervisión de altos cargos de la monarquía saudí.