Trabajadores petroleros de Amuay protestan por compañeros detenidos por la DGCIM acusados de "terrorismo, asociación para delinquir y sabotaje"

20-12-19.-Trabajadores del Centro Refinador Paraguaná (CRP) han realizado varias actividades para rechazar lo que consideran la "injusta detención" de tres compañeros, quienes han sido señalados como responsable de un incendio en la planta destiladora número 2 de la refinería de Amuay, ocurrido el jueves de la semana pasada, reseñó El Universal.



Los petroleros, junto a familiares de los detenidos, protestaron este jueves en una de las puertas de Amuay, para explicar que "se están saltando los procedimientos internos de PDVSA, los cuales establecen que un comite de investigación, integrado por varias disciplinas, se encargue de dictaminar qué pasó, las sanciones y las recomendaciones para que dicha situación no ocurra nuevamente".



Juan Medina, jefe de guardia con 30 años de servicio, Nelson Bustillos, supervisor de control con 29 años de servicio y Freddy Reinosa operador especial con 22 años de servicio, son los empleados que se encuentran detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y sometidos a un proceso judicial enfrentado cargos de terrorismo, asociación para delinquir y sabotaje.



Sus compañeros de labores dicen que se trató de "un error operacional que trajo como consecuencia una fuga en la planta y posteriormente un incendio que fue controlado por los bomberos, quedando la planta parada para efectuar las reparaciones y arrancarla nuevamente. Y no puede ser que se le imputen esos cargos a ellos que lo único que han hecho es trabajar toda una vida honestamente, precisamente para eso es que existen los procedimientos internos de PDVSA".



Sabrina Medina, hija de Juan Medina, expresó, "lo único que pedimos es que se revise bien este caso, que se haga justicia, yo pienso que esto es un error procesal y que hay que pedir una investigación a fondo. Ellos (los detenidos) no son ningunos terroristas, son inocentes, son trabajadores muy entregados con conductas intachables y eso se lo pueden preguntar a cualquiera que los conozca".



Comentó que, "además, son personas mayores, a mi papá se le presentó un proceso isquémico cuando les dictaron privativa de libertad, tuvo que ser recluido en el hospital, aparte de que él es diabético y también hipertenso, todo lo que implica este asunto".



Este hecho ocurre en medio de un declive del circuito de refinación y de toda la industria petrolera nacional, que mantiene paralizada o en niveles mínimos de producción a las cuatro refinerías venezolana (El Palito, Puerto La Cruz, Cardón y Amuay).

