Colombia: Farc denuncia el asesinato de otro excombatiente y suman 180 desde la firma de los acuerdos de paz

20 Dic. 2019 - El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, denunció el asesinato de un excombatiente en el barrio Mojica, en el oriente de la ciudad.



La colectividad, que resultó del acuerdo entre el Gobierno y la extinta guerrilla confirmó que Arley Mejía Saldaña, fue encontrado la semana pasada en una calle del sector por personas que salían a sus trabajos y que dieron aviso a las autoridades.



En la información que entregó la Policía se detalla que “la víctima no pudo ser identificada en su momento debido a que (no) se halló documento de identificación, como tampoco acompañamiento de familiares que aportaran datos personales del occiso”.



Por esta razón, inicialmente el desmovilizado “fue reportado inicialmente como Cuerpo No Identificado (CNI)”, explicaron.



La Farc sostiene que desde que se firmó el acuerdo de paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados cerca de 180 excombatientes.



A raíz de esos asesinatos, ese partido ha pedido al Gobierno más protección para los desmovilizados y sostiene que no hay garantías para el ejercicio de la política para los firmantes de la paz.



La semana pasada el partido político denunció el asesinato de Manuel Antonio González, conocido como ‘Yair Cartagena’, en Antioquia.



González recibió varios disparos mientras se dirigía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, Etcr, en zona rural del municipio de Ituango.



En ese Etcr, espacio donde los excombatientes hacen su proceso de transición a la vida civil, residía la víctima, hijo de Manuel Antonio González Benítez, conocido en su época de guerrillero como ‘Elmer Arrieta’ y quien fue el jefe del Frente 18 de las Farc.



El pasado 28 de noviembre, un juzgado condenó a 20 años de prisión al cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo por asesinar al desmovilizado de las Farc, Dimar Torres Arévalo, en El Catatumbo.

