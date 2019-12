Asesinato de Marielle Franco: archivan investigación contra Bolsonaro y su hijo

El Supremo Tribunal Federal de Brasil desestimó dos peticiones presentadas para investigar al presidente del país y su hijo, Carlos Bolsonaro, por su presunta relación en el crimen de la concejala de Río de Janeiro en 2018. Credito: Notasperiodismopopular.com.ar

18 Dic. 2019 - El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y la Asociación Brasileña de la Prensa (ABI) habían hecho una presentación judicial contra el mandatario, Jair Bolsonaro, y su hijo Carlos. En la misma solicitaban que ambos sean investigados por presionar a la policía de Río de Janeiro para influenciar la investigación sobre el asesinato de la concejala carioca Marielle Franco y el presunto delito de obstrucción a la Justicia. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió desestimar el pedido.



Según testigos de la causa, uno de los autores del crimen estuvo horas antes en la casa del entonces diputado nacional y hoy presidente Bolsonaro. En la declaración, el portero del barrio residencial afirmó que el 14 de marzo de 2018, día del asesinato de Franco, Élcio de Queiroz, entró en la urbanización diciendo que iba a la casa 58, la que pertenece al actual jefe de Estado.



En ese entonces se supo que tanto Bolsonaro como su hijo tuvieron acceso a datos confidenciales de la portería, antes que los miembros de la Policía y el Poder Judicial. Sin embargo demandaron al portero que ahora es investigado por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia calumniosa contra el presidente.



La decisión del juez Alexandre de Moraes del STF indica que “los autores de la petición no presentaron en los autos indicios mínimos de ocurrencia de ilícito criminal”, por lo que “habiéndose manifestado el Ministerio Público por el no reconocimiento de la petición, claramente en razón de ausencia de esos indicios, determinó el archivo”.



Al momento de su asesinato, Marielle Franco tenía 38 años y militaba en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Defensora de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, provenía de un hogar humilde y en los días previos había denunciado un incremento de la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro.



La lucha por los derechos humanos y contra la violencia policial también era una de sus banderas. Por ese motivo, a principios de marzo de 2018 había asumido la función de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Río, con el objetivo de vigilar la actuación de las tropas a cargo de la intervención militar decretada por el jefe de Estado, Michel Temer.



Los autores materiales del crimen, Élcio de Queiroz y Ronnie Lessa, se encuentran presos desde marzo de este año, pero aún no se sabe quién les dio la orden ni por qué.

