Forenses identifican otra de las 11 víctimas localizadas en el relleno sanitario La Bonanza

18-12-19.-Una nueva víctima de las once cuyos cadáveres fueron localizados en una zona boscosa del relleno sanitario de La Bonanza fue identificada por antropólogos adscritos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), reseñó El Universal



La víctima fue identificada como Jesús Enrique Núñez de 56 años de edad, conductor de camiones de carga pesada quien viajaba solo ya que no le gustaban los acompañantes.



Sus familiares que acudieron a la Morgue de Bello Monte a retirar el cadáver señalaron que Núñez vivía en la población de Yagua, en el estado Carabobo.



Indicaron que el 18 de septiembre Jesús Núñez viajó a La Guaira a buscar mercancía, pero al parecer la venta se vio frustrada por lo que tuvo que regresar el día siguiente. La última vez que habló con su familia fue el 19 de septiembre cuando los llamó por teléfono para informar que se encontraban por Los Ocumitos, en la Autopista Regional del Centro, a partir de ese momento perdieron comunicación con él.



En vista de que el camión tenía una unidad de GPS de localización, el dueño se dio cuenta que el vehículo se había desviado de su ruta, y permaneció un rato detenido en un lugar, al ver que estaba en una zona distinta, alertó a la familia sobre el problema, los familiares iniciaron la búsqueda y no lo encontraron.



El vehículo fue localizado el mismo 19 de septiembre en Táchira.



Tras el hallazgo de los 11 cadáveres en La Bonanza ocurrido el pasado 4 de noviembre, lo familiares se trasladaron hasta la morgue y entregaron los exámenes ya que presumían que se encontraba entre las víctimas.



Jesús Enrique Núñez deja cuatro hijos entre ellos una adolescente de 14 años, además deja una nieta.



Sus familiares reconocen que aun cuando lamentan terriblemente el asesinato, “es bueno haberlo encontrado porque es muy difícil vivir con la incertidumbre de tener un familiar desaparecido”.



Suman siete las víctimas identificadas



Con la identificación de Jesús Enrique Núñez, suman siete los cadáveres identificados de los 11 que fueron localizados el pasado 4 de noviembre



Las víctimas identificadas hasta los momentos son Luis Gerardo Galaviz (61) viajaba con Nelson Ardila 37 su ayudante, cuyos restos aun no han sido identificados.



Ambos viajaron con un pedido de carne que fue entregado en el mercado de Mesuca el 12 de septiembre, de allí partieron con destino a la población de Coloncito, en el estado Mérida, a las 6:00 pm de ese día perdieron contacto con ellos Galaviz deja dos hijos de cuatro años y dos meses de nacido.



Jhonny Barquero y su hijo Josmael 16, junto a ellos viajaba el ayudante Joel Serve, el último contacto con ellos fue a las 8:30 PM del 22 de octubre cuando viajaban por la ARC en sentido Caracas Miranda luego de entregar mercancía en Puerto La Cruz estado Anzoátegui, se dirigían a la población de Mariara estado Carabobo, desaparecieron sin dejar rastro.



Carlos Eduardo Méndez de 40 años y Ricardo Molina de 43 se trasladaban la noche del 2 de octubre, uno de ellos se comunicó con un familiar informando que acababan de cenar en Paracotos, estado Miranda, iban a tomar carretera para viajar hasta el estado Mérida, horas antes habían vendido 40 sacos de papa en el mercado de Coche, también estuvieron desaparecidos hasta el 4 de noviembre.

