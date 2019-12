Campaña #NoMasEjecucionesEnElBarrio efectuó tuitazo y réplica al diario Ciudad CCS

Movimientos y luchadores sociales que emitieron el día 3 de diciembre un comunicado bajo el título #NoMásEjecucionesEnElBarrio, han puesto una queja según la cual, El Diario Ciudad Caracas, habría difundido "información falsa y tendenciosa" sobre la campaña #NoMasEjecucionesEnElBarrio. Se refieren a 4 textos de páginas centrales, que salieron en su versión impresa y digita, mientras que ante el reclamo de las agrupaciones y activistas populares a su editora, lamentan que se les haya ofrecido tan sólo 2600 caracteres (remarcan la desventajosa proporción) para una réplica que fue publicada, pero que únicamente apareció en la versión impresa y "con un título genérico que no alude al tema que queremos debatir".

Los movimientos y denunciantes de la represión policial en los barrios, hacen esta observación porque opinan que su nota de réplica, bajo estas condiciones, "lo más probable es que sea menos leída que los textos ya publicados que prefirieron evadir (con mentiras, insultos y descalificaciones ) el debate real: la policía está matando, malamente, a chamos del barrio en una magnitud que escandalizaría a cualquiera que desee entender honestamente el problema". Y agregan: "Está claro que la desproporción no es un problema exclusivo de la fuerza policial, también se expresa en el debate público, en el acceso y participación en los medios masivos".

El domingo 15 de diciembre realizaron un Tuitazo, "para denunciar y darle un parao a la violencia policial en los barrios", promovido por varios "colectivos chavistas"; denominación que no tiene el sentido de algunos grupos violentos paraestatales que así se autocalifican y que a veces intervienen también en la represión antisindical o política.

A continuación, reproducimos la réplica y colocamos el enlace al comunicado original de la campaña que también fue difundido a través de Aporrea.org en correspondencia con su cualidad de medio popular alternativo que se forjó con los movimientos sociales y la lucha política en los tiempos revolucionarios, cuando se creían ya superadas para siempre las formas de abuso y represión policial y militar que fueron conocidas en la IV República y en épocas anteriores de nuestra histórica política precedente a 1999.

No Más Ejecuciones en el Barrio

El 06.12.19 este semanario publicó 4 textos sobre la campaña #NoMásEjecucionesEnElBarrio, adelantada por Surgentes. En ellos hay algunas preguntas y, también, mentiras e inexactitudes que queremos aclarar:

1. En "Sospecho que esta campaña no es inocente" José Roberto Duque afirma que se trata de una campaña internacional, financiada por Soros, que pretende desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en otros países de la región y debilitar al gobierno. Respondemos: es falso que recibimos financiamiento de Soros. El objetivo de la campaña es abrir este debate desde la izquierda y desde el chavismo, campos en los que militamos desde hace décadas para, desde ahí, exigirle a nuestro gobierno que cambié su línea de acción. No hay un buen momento para plantear esa exigencia. El Gobierno y el pueblo venezolano estamos asediados por EEUU y sus aliados y diariamente hay acciones internacionales para deslegitimarlo. Hay quienes por ello prefieren no criticar al gobierno. Es su opción. Nosotros creemos que el momento de la gente es siempre y que lo que socava al gobierno no es que se realice una denuncia, sino que persistan prácticas policiales de corte clasista.

2. En el editorial, Mercedes Chacín, se pregunta sobre las cifras utilizadas. Respondemos: son oficiales y agrupadas en la categoría "Muertes por Resistencia a la Autoridad" usada por el CICPC. Ahí entran las muertes causadas por funcionarios policiales cuando se "enfrentan" a personas armadas. No se refieren a accidentes de tránsito o falta de atención médica, como se le explicó al periodista Lugo. Indican que el uso de la fuerza letal por parte de la policía (a la que legítimamente pueden acudir de manera excepcional y proporcional), se ha incrementado desde 2013 hasta 2018 en un 384%. Según ellas, los cuerpos de seguridad son responsables de 3 de cada 10 muertes violentas que ocurren en el país.

3. El texto, sin firma, "¿Quiénes están detrás de la campaña?", afirma que están Soros y un investigador de la UCV. Respondemos: no tenemos relación con ninguna de estas dos personas. Ciudad Caracas difundió información falsa.

4. Finalmente, hay una entrevista a una de nuestras compañeras, titulada "Queremos abrir el debate…", firmada por Juan Lugo, en la que se obvió información que explicaba la campaña y que, evidentemente fue editada tendenciosamente.

Agradecemos a Ciudad Caracas que nos haya permitido, con este texto, ejercer nuestro derecho a réplica, lo que posibilita continuar el debate con sus lectores.

Surgentes Colectivo de DDHH

El comunicado emitido previamente y suscrito por varias decenas de movimientos y activistas populares fue el siguiente:

Movimientos y luchadores sociales emiten comunicado rechazando ejecuciones extrajudiciales en los barrios

Aporrea.org - www.aporrea.org

03/12/19 - www.aporrea.org/ddhh/n349636.html