(VIDEO) Carabineros de Chile reprimen equipo periodístico de TeleSUR en Santiago

16 Dic. 2019 - En plena transmisión, la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo fueron agredidos por carabineros cuando informaba los elementos tóxicos que utilizan para reprimir manifestaciones.Agentes de carabineros de Chile, agredieron este lunes al equipo periodístico de TeleSUR mientras cubría las manifestaciones que intentan llegar a Plaza Italia en Santiago para exigir un cambio del modelo socioeconómico en el país austral."A esta hora nuestra corresponsal Paola Dragnic es asediada por carabineros de Chile. La presionan para que no pueda informar. Estamos en vivo. Sigue con @teleSURtv", denunció la presidenta del canal internacional Patricia Villegas.La periodista fue increpada cuando visibilizaba el informe del Movimiento Salud en Resistencia (MSR), que revela que el agua lanzada por Carabineros para reprimir masivas manifestaciones contienen soda caústica y compuestos de gas pimienta, elementos tóxicos perjudiciales para la salud de las personas.Cuando la corresponsal denunciaba que carabineros utilizan balines para reprimir manifestaciones, inmediatamente fue atacada por las autoridades y le exigían cortar la transmisión.La presidenta de TeleSUR lamentó los intentos de las autoridades chilenas en impedir la información a los televidentes de la región, "intentan que acabe el despacho en vivo, no lo haremos. Seguimos en vivo", agregó.Asimismo, la periodista Paola Dragnic destacó que la Consulta Ciudadana efectuada en varias comunas del país, contó con la participación de más de 2 millones de ciudadanos que claman por una nueva Constitución.El objetivo de la consulta ciudadana no vinculante es recabar opiniones sobre el proceso Constituyente y prioridades sociales en el país, la jornada se efectuó en más de 220 de las 346 comunas existentes.Los principales temas que la ciudadanía quiere que se aborde son mejoras en las pensiones y dignificación de la calidad de vida de los adultos mayores; mejoramiento de la salud pública y su financiamiento; acceso y calidad de la educación pública.