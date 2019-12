Informe de la ONU concluye que en Chile "se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos"

Según el organismo, estas violaciones incluyen el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

13 Dic. 2019 - El informe realizado por la misión enviada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Chile, concluye que "hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos".



La misión, invitada por el Gobierno chileno, estuvo en el país sureño del 30 de octubre al 22 de noviembre en siete regiones (Antofagasta, Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, Región Metropolitana y Valparaíso).



Durante su visita, se encargó de revisar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas y el estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera, identificar los principales patrones y tendencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas, analizar la respuesta del Estado y hacer recomendaciones.

Principales hallazgos



Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) los Carabineros y el Ejército no se adhirieron a las normas y estándares internacionales.



Sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, observó que la protesta pacífica Carabineros respondió con el uso de fuerza no letal y uso de manera desproporcionada armas como escopetas antidisturbios y disparó perdigones de plomo, no autorizados para su uso en ese tipo de actividad.

Muertes en las protestas



Hasta e 19 de noviembre, el Ministerio Público chileno informó que había 26 investigaciones por "personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales", a partir del 18 de octubre.



De ese número, la misión verificó la información de 11 de casos, lo que arrojó que: cuatro muertes estuvieron vinculadas con la privación arbitraria de la vida y acciones ilícitas que involucran a agentes estatales; una persona murió por disparos hechos por un civil, con un militar relacionado; un manifestante falleció de un ataque cardíaco en una manifestación; una persona supuestamente se habría suicidado en una comisaría; cuatro decesos estuvieron relacionados con incendios provocados y saqueos.

Lesiones oculares



En cuanto a los lesionados, se explica que la cifra varía según las fuentes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) establece que fueron 3.449 heridos; el Ministerio de Justicia declaró que desde 19 de octubre al 6 de diciembre han resultado heridas 3.590 personas (1.300 civiles y 2.705 miembros de la policía); el Ministerio de Salud informó que ha prestado 12.738 atenciones médicas de urgencia desde 18 de octubre al 7 de diciembre.



En el contexto de las manifestaciones, la Sociedad Chilena de Oftalmología, del 19 de octubre al 3 de diciembre, determinó que 345 personas han sufrido lesiones relacionadas con traumatismos oculares, mientras que el INDH recogió que la cifra era de 352 personas, entre el 17 de octubre y el 6 de diciembre.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 282 veces.

La fuente original de este documento es:

Actualidad.RT (https://actualidad.rt.com/actualidad/336729-informe-onu-chile-violaciones-derechos-humanos)