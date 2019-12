Denuncian a las FAES por asesinato de joven en Petare

12.12.19.-"Él se llamaba Michelangel Betancourt, tenía 18 años y era un muchacho sano, algo inmaduro para su edad, estaba pendiente de jugar papagallo y esas cosas, trabajaba vendiendo dulces en el Metro, no era delincuente, ni le decían Pata Seca como dijo la policía. A Michelangel lo mataron a las 6:00 de la mañana, cuando las FAES se metieron a su casa".





Para Naileth Betancourt la muerte de su hermano fue una injusticia, "no se merecía morir así, tener ese miedo".



Según informaciones emanadas de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el joven habría muerto en un enfrentamiento con funcionarios de ese organismo, supuestamente integraba la banda de alias Wilexis y le habrían incautado un arma de fuego, sin embargo los familiares niegan esa versión.



"Las FAES estaban desde las tres de la madrugada en la zona 6 de José Félix Ribas, luego llegaron a la casa, se metieron a la fuerza, sacaron a todo el mundo y dejaron a mi hermanito adentro, de pronto se escucharon las detonaciones y lo sacaron muerto", dijo su hermana Naileth.



"Son unos asesinos, ellos lo mataron sin que él hubiese hecho nada, luego le ponen un apodo que él ni tenía. No solo lo matan, sino que pretenden presentarlo ante todos como un delincuente que no era", criticó su hermana.



El Wilexis tiene el barrio en orden

Más adelante indicó que las FAES no deberían entrar al barrio José Félix Ribas, "la verdad es que ellos son un desastre, el único que ha puesto orden en el barrio es Wilexis, si no fuese por él uno no podría ni sacar un teléfono en la calle, pero eso no lo ven"



"Ese hombre es quien lleva al barrio demasiado bien, dicen que él mata, pero cuando lo hace es por una causa, él no anda como la policía asesinando inocentes, es una persona que ayuda a la gente cuando lo necesita, incluso le lleva juguetes a los niños, no sé porqué algunos no lo quieren", sentenció.



Quién es Wilexis

"El Wilexis" es el alias de Wilexis Alexander Acevedo Montesinos, uno de los hombres más buscados de Caracas, líder de la banda que opera en el sector José Félix Ribas de Petare, cuya influencia se extiende por casi todo el municipio Sucre.





Su carrera criminal se remonta a mediados de esta década cuando su nombre comenzó a sonar. Más tarde al parecer sostuvo vínculos con José Vicente Rangel Ávalos, quien lo habría designado juez de paz, sin embargo a inicios de este año, Wilexis saltó la talanquera y reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado.



Ese mismo día las FAES ingresaron al barrio y realizaron una operación buscándolo, operativo que culminó con 10 muertos, Wilexis volvía a la lista de los más buscados y ha sido señalado por la prensa oficialista de haber "promovido hechos violentos".



En lo que va de año al menos tres protestas se han llevado a cabo en el municipio Sucre que tienen un denominador común: exigen la salida de las FAES y apoyan a alias Wilexis, Petare es la única comunidad de Caracas que ha tenido estas expresiones de respaldo al líder de una banda criminal y en rechazo a la presencia policial.