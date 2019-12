Defensor del Pueblo sugiere denunciar abusos policiales puntuales para evitar generalizar

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Credito: Archivo

11-12-19.-El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, sugirió a la ciudadanía efectuar de forma oportuna y concreta denuncias de actuaciones irregulares de funcionarios de cuerpos policiales, «porque cuando se hacen generalizadas poco aportan, pues no se puede señalar a alguien porque parece ser lo que está pasando», reseñó Unión Radio.



Pidió a las organizaciones defensoras de principios fundamentales que hacen vida en Venezuela, acompañar a las víctimas en todo el proceso. «En la mayoría de los casos no se hacen denuncias. No se corresponde lo que hablan algunas organizaciones, con lo que reposa en la Defensoría del Pueblo o en el MP», dijo.



«Concretamente en la Defensoría tenemos más denuncias de otros organismos policiales que de las propias Fuerzas de Acciones Especiales»,



Destacó la actuación de la Fiscalía en casos de detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas o ejecuciones sumarias. Agregó que las autoridades venezolanas trabajan por garantizar los derechos humanos en todos los ámbitos y de ocurrir buscan aplicar las sanciones correspondientes.



Respecto a los casos de abusos contra la mujer sugirió consignar las irregularidades ante los organismos competentes. «Muchas veces por temor, vergüenza y otras causas, no se hace la denuncia, pero si no se hace, todo va creciendo y empeorando», dijo.



«Ha aumentado la denuncia y también la consciencia de la importancia de la denuncia», aseveró en entrevista en el programa Al Instante de Unión Radio.



Ruíz destacó además los trabajos realizados por su despacho en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales del país.